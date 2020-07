Westbrook tiene coronavirus y no irá a a la pretemporada de la NBA

El base estrella de los Rockets de Houston, Russell Westbrook, anunció este lunes que dio positivo de coronavirus antes de que el equipo partiera hacia Walt Disney World, la pasada semana.

Cabe mencionar que Westbrook, el escolta James Harden y la reciente incorporación, el escolta alero Luc Mbah a Moute, no viajaron con los Rockets a la pretemporada que los planteles hacen en Orlando, situación que resultó extraña más aún cuando del mismo plantel se negaron a especificar una razón para la ausencia de los jugadores. Aún así, el entrenador del equipo, Mike D'Antoni, informó el domingo que esperaba que los tres jugadores pudieran llegar a la burbuja de la NBA, en Disney World Resort, dentro de tres o cuatro días, algo que no sucederá, sobre todo en el caso de Westbrook. No se sabe nada del resto.

"Estas son cosas con las que la gente está enfrentando durante estos tiempos complicados", comentó D'Antoni, sin dar más explicaciones.

De acuerdo a los protocolos de seguridad de la NBA, los jugadores deberán ponerse en cuarentena en sus habitaciones durante 48 horas después de su llegada antes de entrenarse con los Rockets.

D'Antoni informó que los tres jugadores estaban entrenando "en sus bases", y expresó optimismo de que sus llegadas tardías no tendrían un impacto significativo en los Rockets, particularmente una vez que comiencen los playoffs.

Los Rockets tampoco tienen al alero brasileño Bruno Caboclo, quien de forma inadvertida rompió la cuarentena inicial y ahora debe permanecer en su habitación durante ocho días más antes de unirse a las actividades del equipo.