Dónde ver Universidad Católica vs Macará EN VIVO hoy: Hora y canales del partido de la LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Católica defiende el liderato e invicto ante Macará este jueves en el Gonzalo Pozo por LigaPro.



El 'Trencito Azul' busca mantener la punta tras sumar 19 puntos y superar a IDV en la tabla.



Macará llega sexto con 13 unidades tras remontar a Barcelona SC con doblete de Franco Posse.

La décima jornada de la LigaPro 2026 nos regala un choque de realidades opuestas pero ambiciones compartidas. Este jueves 23 de abril, a partir de las 19:00, la Universidad Católica buscará consolidar su dominio en la tabla cuando reciba al Macará de Ambato en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

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El conjunto dirigido por Diego Martínez atraviesa un presente envidiable. Como único equipo invicto en lo que va del certamen, la Chatoleí llega con la misión crítica de defender su liderato. Con 19 puntos y una diferencia de goles que los mantiene por encima de Independiente del Valle, los locales saben que cualquier parpadeo podría costarles la punta del campeonato.

Por su parte, el conjunto Guaytambo aterriza en la capital con el ánimo por las nubes. En su última presentación, el cuadro celeste firmó una épica victoria por 3-1 ante Barcelona SC, gracias a un doblete de Franco Posse y un tanto agónico de Martín Tello.

Macará en 10 minutos logró la mayor cantidad de goles del 2026, le puso 3 a Barcelona SC.API

Este triunfo no solo fue un golpe de autoridad para el cuadro de Guillermo Sanguinetti, sino que los catapultó al sexto lugar con 13 unidades, poniéndolos nuevamente en la pelea por los puestos de avanzada.

Se espera un partido de alta intensidad táctica. Mientras Católica apuesta por la posesión y la efectividad de su delantera, el Celeste ha demostrado ser un equipo resiliente capaz de castigar en los minutos finales.

Hora y transmisión del partido U. Católica vs Macará

El encuentro, en el cierre de la fecha 10 del campeonato nacional, entre Universidad Católica y Macará se podrá disfrutar por la transmisión de Zapping Sports (streaming) desde las 19:00 (hora de Ecuador).

Datos y alineaciones de U. Católica vs Macará

U. Católica vs Macará: Minuto a minuto del partido