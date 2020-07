UFC: Chito Vera contra Sean O'Malley, la pelea pendiente

Fórmula Uno: Gana Hamilton pero la foto es para Ferrari Leer más

La UFC, al fin, hizo oficial una pelea que se venía cocinando en el últimos mes en los corredores de Twitter: Marlon 'Chito' Vera enfrentará a Sean 'Suga' O'Malley en la cartelera estelar de UFC 252 que se celebrará en Las Vegas el próximo 15 de agosto. Una pelea que se programó en julio de 2019, pero que no se dio y avivó el enfrentamiento.

El luchador ecuatoriano que reside en California no se había sentido conforme con su última experiencia ante Son Yadong. Para la mayoría de personas que observaron la pelea, Chito era el ganador, pero las cartas de los jueces señalaron lo contrario. Vera desató su ira en la redes y acompañado de su fanaticada, le pedía insistentemente a la UFC una pelea en la cartelera estelar y con rival específico: Suga.

"Sugar" Sean v "Chito" Vera anunciado para #UFC252, Agosto 15. La pelea estelar será la trilogía Miocic v Cormier III pic.twitter.com/LozyQrr3Mv — UFC Latinoamérica (@UFC_latino) July 11, 2020

Vera quería enfrentarlo porque, luego de su derrota con el chino, O'Malley hizo su trabajo, ganó y desplazó al ecuatoriano en ranking del peso gallo. Sumado a esto, todavía quedaba en la retina la cancelación del UFC 239 el 6 de julio de 2019.

En ese cartel, que también se celebró en Las Vegas, O'Malley fue suspendido temporalmente ya que había dado positivo por ostarina, según la Comisión Atlética de Nevada. Esta sustancia había aparecido en el sistema de Suga un año atrás y había resurgido en niveles bajísimos en esas última prueba para medir a Vera.

La pelea se cayó y Chito no se guardó nada. "Que se joda. No sé qué está pasando. Realmente no sé si esté haciendo trampa o no. Pero de nuevo, que se joda ese tipo. Solo era un oponente, y esperaré a otro tipo. Ojalá puedan conseguir un reemplazo. Si no lo hacen, no puedo estresarme por cosas que no puedo controlar.”

Es OFICIAL el Main card y esta la pelea de Sean O'Malley y Chito Vera ‼️‼️🔥🔥



Miocic vs Cormier 3 el 15 de agosto pic.twitter.com/lpYFZ0ABqO — Club de las MMA 👊 (@ClubDeLasMMA) July 12, 2020

“Es la segunda vez que da positivo. Es raro porque hay un par de tipos de ese gimnasio que también han dado positivo. No sé qué está pasando, pero me vale un carajo. Mantendré mi mente positiva y seguiré adelante, aceptando lo que venga. Hay que aceptar estas cosas, no hay nada que yo pueda hacer", agregó en ese momento.

Por su parte, O'Malley salió a aclarar el tema. "Quiero dejar algo en claro: nunca he consumido a propósito sustancias para tener ventaja. Me someteré a las pruebas que sean necesarias para la Comisión Atlética de Nevada. Quiero que esta situación se aclare para que pueda regresar al octágono lo antes posible".

Pero la historia no iba a quedar así. Ambos tuvieron un encuentro en el que se disculparon por lo sucedido. Este momento fue registrado en el programa Anatomy of UFC.

La historia cuenta con ese antecedente, y el último es el coqueteo de ambos por Twitter. O'Malley apodándole Cheeto a Chito, y el manabita nombrándolo Stevia a Suga. Sin duda es una pelea que se venía aguardando con mucha expectativa por esta rivalidad que han creado fuera del octágono. Puede ser una noche inolvidable para Vera.