Tumbaco AV25 vs. Emelec: día, horarios y dónde ver la Copa Ecuador

El estadio Olímpico Atahualpa albergará el partido entre Tumbaco AV25 y Emelec, válido por la ronda de 16avos de final de la Copa Ecuador. El duelo está programado a partir de las 19:00 (hora de Ecuador) del miércoles 7 de agosto.

Emelec urge de un mejoramiento en el rendimiento individual y colectivo. El cuadro azul, sin posibilidad de reforzarse en este semestre porque se encuentra cumpliendo una sanción interpuesta por la FIFA, encara el duelo entre algodones.

Tras haber finalizado sexto en la primera etapa de LigaPro, el Bombillo empezó con pie izquierdo en la segunda. Cayó de local 1-0 ante un mermado Deportivo Cuenca, que pese a las dificultades económicas del club con el pago nominal hacia sus futbolistas, logró sacar un resultado favorable en el George Capwell, de Guayaquil.

Los escasos dos días de recuperación que tuvo el colombiano Leonel Álvarez con su plantel, obligaría al técnico de Emelec a realizar variantes en la oncena titular. Esto, considerando que medirán a un joven equipo del ascenso provincial de Pichincha: Tumbaco AV25.

El equipo lo preside y lo dirige el exfutbolista Antonio Valencia. El mundialista tricolor y leyenda del Manchester United conoce a la perfección que ante Emelec será el duelo más importante de la corta vida institucional del club (se fundó el 10 de marzo de 2022).

Jefferson Montero, experiencia y velocidad en AV25

Jefferson Montero listo para enfrentar a Emelec. Cortesía

Son pocas las figuras de renombre en AV25. No obstante, Jefferson Montero acapara los reflectores en el cuadro capitalino. Con experiencia en clubes de Inglaterra, España y México, la Turbina enfrentará a su exquipo. “Es algo raro, nunca había jugado contra Emelec, el club que me vio nacer. Tengo muchas ganas de enfrentarme a mi equipo. Cuando estuve en 9 de Octubre no se dio. Será una experiencia extraña para mí”, confesó Montero, visiblemente emocionado.

Sobre su actual relación con Valencia, uno de sus mejores amigos y con quien compartió camerino en la Tri y en Querétaro, Montero mantiene una perspectiva profesional: “Una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. En la cancha tengo que hacer lo que sé y seguir las instrucciones de Antonio, quien ahora es mi entrenador”.

Datos de previa del Tumbaco AV25 vs. Emelec

¿Fecha? miércoles 7 de agosto

¿Hora? 19:00 de Ecuador

¿Dónde? estadio Olímpico Atahualpa, Quito

¿Transmite? DirecTV Sports (610-619), DGo

