Técnico Universitario: Su plantilla y expectativas para la Liga Pro 2025

Técnico Universitario tiene un objetivo claro para la LigaPro 2025: mejorar su desempeño del 2024 y conseguir la clasificación a un torneo internacional, una meta que estuvo cerca de lograr la temporada pasada.

El equipo ambateño aún no ha logrado alzarse con un título nacional, aunque ha rozado la gloria en dos ocasiones al obtener el subcampeonato en 1978 y 1980.

Con la misión de hacer historia, la dirigencia ha renovado su confianza en el experimentado entrenador Paúl Vélez, un estratega que conoce bien el torneo ecuatoriano y el potencial de su plantilla.

LOS QUE SACARAN LA CARA POR TÉCNICO UNIVERSITARIO

FICHAJES DESTACADOS Y BAJAS SENSIBLES

Para este nuevo reto, Técnico Universitario ha dado un golpe de efecto con la contratación de Andrés Chicaiza, un creativo volante ofensivo que llega desde el Deportivo Garcilaso de Perú. Apodado "El Mago", Chicaiza genera gran expectativa entre la afición ambateña.

Explosión Azul: Aquiles Álvarez y los disturbios en el Capwell | Esto fue lo que dijo Leer más

"Regresar a Ecuador es especial para mí. Técnico Universitario me ha abierto las puertas y quiero darlo todo por el equipo. En Perú dejé una buena impresión, pero lo que me plantearon el entrenador y los directivos aquí me motivó mucho. Espero tener una gran temporada y alcanzar el objetivo de clasificar a un torneo internacional", manifestó el mediocampista.

El equipo, sin embargo, también ha sufrido bajas importantes, como la partida de su goleador y referente en el mediocampo, Diego Armas, quien se unió a Orense.

MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA DE LOS ROJOS DE AMBATO

Altas: Andrés Chicaiza (figura estelar), Madison Julio (ex LDU Quito), Jonathan Villafuerte, Cristopher Angulo, José Miguel Andrade, Bryan Corozo, Jostin Alman, Jordan Mohor, Marcio Gómez (Argentina), Jorge Ordóñez, Jairón Charcopa y Aldair Vásquez.

Bajas: Jeison Chalá, Carlos Arboleda, Diego Armas, Édison Vega, Edgar Lastre y José Luis Cazares.

DEBUT EN LIGAPRO 2025 SERÁ ANTE AUCAS

El estreno de Técnico Universitario en la LigaPro 2025 será el 15 de febrero, cuando visite a Aucas en Quito. Este compromiso marcará el inicio de una temporada en la que el conjunto ambateño aspira a consolidarse y finalmente conseguir el ansiado boleto a Copa Sudamericana o Copa Libertadores.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!