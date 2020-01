La Serie B sigue bajo el mando de LigaPro

Un año después de haberse posesionado, el nuevo directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) vivió los diversos matices del Congreso Ordinario.

De la rápida aprobación del informe de labores, pasando por la creación de una comisión que se encargará de revisar el informe económico (en el mes de abril), hasta los roces verbales surgidos cuando se analizó la propuesta presentada por AFNA para que el campeonato de la Serie B pase a control de la Ecuafútbol en la temporada 2021, Francisco Egas, presidente de la FEF, vivió en carne propia los vaivenes del balompié nacional.

Sin embargo, lo que estaba proyectado prolongarse hasta pasadas las 19:00, finalmente culminó antes de las 17:00. La decisión de AFNA, de retirar su propuesta, allanó el camino.

En la temporada 2021 el torneo tendrá 18 clubes en Primera y por eso se buscaba que la FEF se haga cargo de la Serie B.

La falta de socialización fue el argumento esgrimido por la mayoría de congresistas para ni siquiera tocar el tema que, a priori, se presentaba como el más complicado. Finalmente, la Serie B seguirá bajo la organización de la LigaPro, al menos en este año.

Sorprendió la ausencia en el cónclave del fútbol ecuatoriano de Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, al igual que la de Patricio Torres y Esteban Paz, representantes de Liga de Quito, y Luis Chango, de Mushuc Runa, tradicionales protagonistas. Nassib Neme, principal de Emelec, apenas estuvo en la primera parte.

También resultó extraña la presencia de Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Él explicó que lo hizo utilizando un cupo de Guayaquil City, para defender su posición en torno a la Serie B. “Es un torneo que tiene un costo de siete millones de dólares y no retorna nada. Los clubes tienen un proyecto que no resulta y si la LigaPro invierte en esa categoría es porque espera que devuelva algo, sino es por derechos de televisión, al menos por jugadores. De igual forma no se ha dicho que no van a recibir, sino que se subsidiarán montos menores porque sino el fútbol ecuatoriano quiebra. Nunca hemos propuesto desaparecer la Serie B, eso es una mentira. El problema es económico, queremos buscar más recursos para ambas categorías. Hay que ayudar a que los grandes sigan generando recursos porque eso se reparte después”.

Durante su intervención, Egas destacó la reducción de las deudas bajo su administración, pese al déficit acarreado en el anterior mandato. Puso como ejemplo el tema del pago a los árbitros. “Al 31 de diciembre del 2018 había una cuenta por pagar de 1’188.210,10 dólares, de la cual se ha cancelado 1’650.177,26 durante el año 2019 y 618.500.56 del período 2019”.

Trascendió el sueldo que Jordi Cruyff y los integrantes de su cuerpo técnico tendrán en la selección. La presencia del español representará un egreso anual de 1’800.000 dólares (150.000 mensuales).

Como punto de comparación, se puede señalar que el argentino Jorge Célico y sus asistentes ganarán 82.500 dólares mensuales.

Al final, los abrazos sirvieron para sellar un congreso caracterizado por el diálogo y un buen ambiente, donde constantemente se hizo referencia a “las deudas heredadas de anteriores administraciones”.

🇪🇨⚽️"Esperamos vernos en un año, para hablar de más resultados y más fútbol. Damos por culminado el Congreso Ordinario de Fútbol 2020", Ing, @franciscoegas.#CongresoFEF #FEF pic.twitter.com/m0cQGPo6dx — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) January 24, 2020

Apuntes

- Costos. 4’902,117.93 dólares fue el gasto realizado con la selección absoluta de fútbol. De ese valor, 1’805,548.88 dólares fueron destinados a honorarios del cuerpo técnico. Adicionalmente, cobró premios por 62,905.41 dólares.

- Proyección. Los egresos proyectados por la selección mayor, en la temporada 2020, están en el orden de los 8’379,165 dólares, lo que representa el 67 % de gastos total de los combinados nacionales.

- Deudas. La tesorera de Ecuafútbol, Marisol Corral, afirmó que en anteriores directorios algunos futbolistas “que ahora son dirigentes” adquirieron boletos para los partidos de la selección y aún no pagan.