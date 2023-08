El 26 de agosto quedará para siempre guardado en la memoria del ecuatoriano Jeremy Sarmiento.

Ecuatorianos en el exterior: Sarmiento, Plata y de Jesús brillaron con sus clubes Leer más

Ese día el delantero nacional marcó su primer gol como profesional, durante la victoria (4-2) que el West Bromwich logró frente al Middlesbrough, en la cuarta fecha de la Championship (Segunda división de Inglaterra).

Lea también: Jeremy Sarmiento suma minutos, Franco consiguió la victoria y Arce destacó

Tras marcar dicho tanto, Sarmiento afirmó sentirse aliviado con él mismo, pues era algo que “había esperado durante toda mi vida”.

“Recibo el balón en la mitad después de que se la di a Conor (Townsend), estaba esperando un recorte hacia adentro, pero la cruzó y me quedó la bola a mí. Había tratado de driblar a mi marcador y me derribaron, pero mi compañero me filtró el pase y pude girar para pegarle al arco”, recordó Jeremy a los medios del West Bromwich.

El jugador, de 21 años, quien fue cedido a préstamo por el Brighton, acotó que tras ese tanto espera que el arco se le siga abriendo. “Estoy ahora más aliviado. La gloria es de Dios”.

Por otro lado, Sarmiento espera ser convocado a la selección nacional para el arranque de las eliminatorias que se dará el 7 y 12 de septiembre, ante Argentina y Uruguay, respectivamente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!