Samia Álava, el trabajo y el esfuerzo tras el número 1 mundial de patinaje

Entrena de lunes a sábado, dos horas por la mañana y otras tres por la tarde; aún así a Samia Álava no le importa quedarse más tiempo en la pista de patinaje artístico hasta que le salga alguno de los movimientos que cree le falta perfeccionar.

Con 22 años de edad, la guayaquileña entrenada por Diana Portalanza, fue notificada el 1 de septiembre con su ascenso más significativo en el ranking mundial senior de su disciplina: el de número 1 del mundo.

Aunque compitió con esa etiqueta hasta el viernes pasado en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Italia, Samia tuvo complicaciones por un desgarro en su pierna derecha y terminó novena. Es no la desalienta, ya sorteó varios obstáculos para subirse a lo alto de la clasificación y esta vez no será la excepción para mantener la ubicación.

“Chicos hicimos lo que se pudo... Creo que dentro de todo estoy muy orgullosa de lo fuerte que fui mentalmente, cuando físicamente no estaba nada bien”, dijo Álava, quien cumplió con el programa corto y el programa largo a cabalidad.

Antes de partir a Italia, la deportista con más de 10 años dedicados al patinaje, contó que debió levantarse varias veces no solo de las caídas físicas, sino también de las emocionales para ser # 1 mundial.

“La verdad es que han sido incontables las veces, pero me gustaría tomarlo más allá de las caídas físicamente hablando, sino más bien todas esas veces en las que me fue mal en alguna competencia, en que pensé quizás en retirarme, en las que tuve bloqueos mentales, en donde tuve lesiones que me han impedido hacer mi 100% en la pista, pero creo que lo que importa es todas las veces que pude levantarme…”, sostuvo.

Ansiedad y depresión

Samia (c) ganó en julio el oro que la proyectaron al #1 mundial. Archivo

En 2021 Samia logró el vicecampeonato panamericano, pero luego se le hizo muy difícil continuar, ya que sufrió una lesión en la rodilla que la alejó siete meses de las pistas, tuvo apendicitis y quedó afectada psicológicamente. “Fueron muchos episodios de ansiedad y hasta ciertos indicios de depresión; fue algo bastante fuerte que me tocó superar con psicólogos, con mucha ayuda. La ansiedad me hizo subir de peso, lo cual repercutía bastante en la pista, era un cúmulo de cosas que simplemente me hizo explotar y pensé realmente en retirarme”, reveló.

Gracias al apoyo de sus padres y de muchas otras personas pudo volver a entrenar desde cero, de ahí que hoy más que celebrar el primer lugar del ranking mundial senior de patinaje artístico, Samia agradece haber superado todos estos obstáculos.

El camino al # 1 mundial

El liderato del ranking llegó tras haber quedado octava en el Mundial del año pasado, primera en la Copa América, primera en las World Skate Series y primera en el Panamericano, con lo que acumuló 2151 puntos en la modalidad estilo libre, superando incluso a la múltiple campeona del mundo, la italiana Rebecca Tarlazzi (1500).

“Realmente creo que he evolucionado como deportista y como persona, para mí ha sido, mucho más allá de los logros, fue lo bien que lo hice en pista, en cuánto entrené para poder lograr este objetivo, haber hecho rutinas limpias en los campeonatos, y haber roto mi récord personal en cuanto al puntaje”, precisó.

Samia acumula en su palmarés haber sido campeona sudamericana, vicecampeona panamericana, tercera en los Juegos Suramericanos 2018 y en los Juegos Bolivarianos 2022.

