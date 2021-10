El cambio de sede para recibir a Bolivia todavía genera debate. Quito se convirtió en la casa principal de la Tricolor, pero en esta ocasión se recibirá a Bolivia en el estadio Monumental, este jueves 7 de octubre, a las 19:30.

Una de las razones es que podría considerarse innecesario un esfuerzo físico en la altura, ya que después tendrá que visitar a Venezuela y Colombia. De todas maneras, hay voces a favor y en contra.

En las eliminatorias para el Mundial de Qatar, la selección de Ecuador goleó en los 2.850 metros sobre el nivel del mar a Uruguay (4-2) y Colombia (6-1), equipos que están en zona de clasificación. Por esta razón, es ilógico que ahora juegue en Guayaquil, según el exfutbolista Eduardo Hurtado.

El tercer máximo goleador de la Tri, con 26 tantos, considera que al jugar en la Costa se da una oportunidad para que los bolivianos puedan hacer daño, ya que varios de sus convocados militan en ligas que disputan en el llano, como en el caso de sus estrellas: Marcelo Moreno Martins (Gremio de Brasil), Alejandro Chumacero (Unión Española de Chile), Ramiro Vaca (Beerschot de Bélgica) y Carlos Lampe (Vélez Sarsfield de Argentina).

“A mí sí me preocupa el llano porque en Bolivia hay jugadores que juegan en el extranjero. Me preocupa que al jugar en el Monumental le damos chance a sus estrellas que nos hagan daño y saque un buen resultado. Hay que tomar precauciones y tenemos que demostrar que los jugadores que están en la selección también lo pueden hacer bien en la Costa”, destaca Hurtado.

Por su parte, el exartillero de la Tri, Ermen Benítez, manifiesta que no hay que confiarse ante los bolivianos, debido a que el partido se disputará a las 19:30, un horario con el que no podríamos sacar ventaja. Por esta razón, acota que el técnico Gustavo Alfaro tendría que basar su once titular con jugadores que se destacan al nivel de la Costa.

“Mucha gente está confiada porque Bolivia es de altura, pero el horario que están poniendo es de noche cuando el clima es fresco. Si teníamos que aprovechar lo que era la Costa lo más lógico era jugar a la una de la tarde, cuando el sol de Guayaquil es fuerte. Esperemos que el profe Alfaro ponga un once con gente de la Costa, porque a los de la Sierra les puede afectar”, dijo Benítez.

Finalmente, el entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano declara que es favorable para la Tricolor que juegue en más de una localidad.

“Si hay un equipo al cual el tema de la altura no lo afecta, es Bolivia. Pero para el resto de los partidos desde el punto de vista competitivo, la altura sí es un factor. Es bueno tener una ‘plaza’ en donde te vuelves invencible. Y Ecuador aprovechó mucho de esto en el Atahualpa, en eliminatorias pasadas, pero este grupo es diferente”.

GUSTAVO ALFARO DEFIENDE EL CAMBIO

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, insistió en las razones técnicas para el cambio de sede para el duelo ante Bolivia. “Aquí en Guayaquil no vamos a tener altura, vamos a tener temperatura. Y lo que vamos a vivir en Caracas y Barranquilla va a ser muy similar a lo que vamos a vivir aquí”, indicó el entrenador.

Además, él quiere que Ecuador sea respetado más allá de la altura de Quito. “Me gustaría que Ecuador sea un equipo que sale a jugar de igual a igual en cualquier cancha, como lo hemos demostrado. Queremos que respeten a Ecuador sin considerar del lugar geográfico en donde juegue”, complementó.

De todas maneras, está confirmado que el siguiente duelo de local será nuevamente en Quito.