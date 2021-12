Renato Paiva, DT de Independiente del Valle, llegará al estadio Capwell con la ventaja de dos goles a favor el domingo 12 de diciembre del 2021, será su primera oportunidad para vestirse de campeón nacional, lo mismo que les puede pasar a los Rayados a nivel local.

Paiva tiene los píes sobre la tierra, a pesar que el 3-1 lo pone bien bonito en la final: "Lo que nosotros hemos hecho aquí (3-1) Emelec tiene capacidad para hacerlo en el Capwell, es una final donde todo puede pasar. La llave está tres a uno: tenemos ventaja de dos goles, ni el 3 a 0 encerraba la final".

Sobre la expulsión que tuvo Emelec fue claro: "La expulsión que no es nuestra culpa con eso Emelec pierde alguna fuerza de su juego e intenta jugar más esperando porque no tiene tanta gente para elaborar. No me acuerdo de muchas oportunidades de Emelec" además le envió un ramo de flores a su equipo: "Muy orgulloso del partido que hicieron mis jugadores y de la forma en que interpretaron lo que exige una final. Desde el primer minuto fuimos un equipo muy fuerte".

Sobre Emelec declaró: "Tenía la certeza que Emelec iba a jugar la línea de tres, por eso era importante que juegue Hurtado y no Landazuri ya que es más ofensivo”.