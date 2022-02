Rafael Nadal pone en la ruta a Ecuador

Las conversaciones están avanzadas. El máximo ganador de Grand Slams de tenis de la historia, Rafael Nadal, tiene el nombre de Ecuador en su agenda de exhibiciones para esta temporada. Así lo confirmó Nicolás Lapentti, extenista ecuatoriano, quien incluso se atrevió a dar fecha para eso: domingo 27 de noviembre, en Quito.

Tras la victoria en el Abierto de Australia el fin de semana, el nombre de Rafa causa aún más revuelo. Este 31 de enero, de acuerdo con el ranking ATP semanal, el español seguía en el quinto puesto a nivel mundial, aunque mirando hacia arriba del escalafón, donde el serbio Novak Djokovic sigue liderando.

“Desde finales de 2019 hemos venido conversando con Carlos Costa, quien es el mánager de Rafa, para que él venga a Ecuador. La pandemia hizo que todo quede en ‘stand-by’. Sin embargo, la primera semana de enero de este año, justamente el día antes de que Carlos, Rafa, Moyá y todo su equipo viajen a Australia, conversé con Carlos y está muy avanzada la posibilidad de que Nadal venga al país. Si logramos cerrarlo (conseguir todo lo necesario para que venga), podríamos tenerlo en Quito el domingo 27 de noviembre”, precisó Lapentti en conversación con el periodista especializado Kenny Castro, en CRE Satelital.

Nico fue el organizador del partido de exhibición que en 2019 protagonizaron Roger Federer y Alexander Zverev, el 24 de noviembre de 2019, también en la capital de la república.

“Es un tema de ajustar detalles, hay que confirmarlo, no está confirmado, pero está muy avanzado. La idea es que Rafa haga una gira por Latinoamérica, similar a la que hizo Federer. Así que esperamos en las próximas semanas o meses poder confirmarlo”, acotó el guayaquileño.

De concretarse, la llegada del máximo ganador de Grand Slams en la historia engrosaría la ya larga lista de personajes del tenis mundial que han pisado suelo ecuatoriano, entre ellos Iván Lendl (1985 y 2011), Gustavo Kuerten (1995, 1996 y 2003), Andy Murray (2003), Jim Courier (2010), Pete Sampras (2011) y John McEnroe (2016).

“Este tipo de eventos motiva a los niños y a los jóvenes a hacer deporte. Nadal es un ejemplo no solo para quienes siguen el deporte, sino que es una personalidad mundial. Para empresarios, estudiosos, científicos, eventos de este tipo son de mucha importancia, pues inyectan a la economía. Federer (en 2019) dejó casi 5 millones de dólares solo esa semana en hoteles, comercios, aerolíneas, etc.”, precisó enfático Lapentti.

Hasta que eso se concrete, Rafa presentó ayer ante los medios el trofeo Norman Brookes como campeón del Abierto de Australia. Ya un poco más relajado luego del bullicio del domingo, confesó que “estaba hecho polvo” desde antes del quinto set, pero “era el día para no dejar nada dentro”.

“Yo estaba hecho polvo y no sólo en el quinto, desde antes también, pero era el día para no dejar nada dentro. Como se dice, era el día para estar hasta la última gota y la cabeza respondió bien. El físico aguantó y me permitió luchar hasta el final”, comentó en alusión a su épica remontada, que le permitió alcanzar la gloria en Melbourne Park, tras imponerse el domingo en la final al ruso Daniil Medvedev en cinco sets, que se alargaron hasta las cinco horas y 24 minutos.

