Mbappé desmiente supuesto error médico en Real Madrid: Esto dijo el capitán francés

El referente en el ataque de Francia aprovechó la rueda de prensa previo al partido ante Brasil para dar la aclaración

Kylian Mbappé, figura de Real Madrid y de la selección de Francia.

En medio de la concentración de la selección francesa para el choque amistoso frente a Brasil, Kylian Mbappé ha decidido cortar de raíz la polémica. El delantero del Real Madrid desmintió categóricamente las versiones que apuntaban a una supuesta negligencia en el tratamiento de su esguince de rodilla izquierda.

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Tras días de rumores que sugerían que el cuerpo médico habría examinado la articulación equivocada, el capitán de "Les Bleus" fue tajante en rueda de prensa: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta".

Mbappé atribuyó el ruido mediático a la falta de reportes oficiales inmediatos, reconociendo que el silencio fue el caldo de cultivo para las teorías erróneas.

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“Cuando no comunicas, se generan interpretaciones”, señaló el atacante, aunque subrayó que la coordinación entre los servicios médicos del Real Madrid y la selección ha sido constante y transparente. Es decir, están al tanto de su evolución y cuidado.

Más allá de la controversia, el "7" blanco trajo tranquilidad a la afición gala y madridista al confirmar que se encuentra en óptimas condiciones físicas. Con el Mundial en el horizonte cercano, Mbappé reafirmó su compromiso de liderar a Francia en la búsqueda de un nuevo título global.

¿Cua´ndo juega Francia ante Brasil en partido amistoso?

Luego de la aclaración sobre el supuesto mal procedimiento de la lesión, Mbappé sigue concentrado para el duelo que tendrá su seleccionado contra la Canarinha, que se jugará este jueves 26 de marzo desde las 15:00 (hora de Ecuador).

Kylian Mbappé desmiente en la rueda de prensa previa al Francia-Brasil los rumores sobre el erróneo diagnóstico de su rodilla:



"La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa".



"Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas, se… pic.twitter.com/QqH3fAh1ex — Kalshi en Español (@KalshiES) March 25, 2026

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