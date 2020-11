Maradona falleció de causa natural y sin signos de violencia, según el fiscal

El fallecimiento de Diego Maradona "no posee más que características naturales" y en su cuerpo "no se advirtió ningún signo de criminalidad" o "violencia", informó este miércoles el Fiscal General del departamento de San Isidro (provincia de Buenos Aires), John Broyad.

"Lamentablemente con un tremendo dolor podemos confirmar el fallecimiento aproximadamente a las 12 horas (14.00 de Ecuador) del día de la fecha", dijo Broyad en rueda de prensa desde la entrada al barrio privado en el que falleció el astro del fútbol.

No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se va a hacer a los fines de detallar la razón de la muerte. El fallecimiento no posee más que características naturales. No hay signos de violencia. La autopsia va a establecer la razón de la muerte.

John Broyad, Fiscal General del departamento de San Isidro.