Luisa Valverde, “del alcoholismo a la lucha olímpica”

Alcohólica entre los 11 y 14 años, la ecuatoriana Luisa Valverde, hoy de 30, trabaja en su tercer intento por clasificar a unos Juegos Olímpicos, esta vez los de Tokio, para así dar ejemplo a los más jóvenes de que no hay nada bueno en el alcohol y las drogas.

“Gracias a la lucha logré salir y mi vida cambió por completo”, dijo Valverde orgullosa en uno de los entrenamientos que realiza junto a la selección en el complejo California, en Portoviejo.

Luisa recordó que mientras sus padres salían a trabajar, ella y sus tres hermanos (otra mujer y dos varones) se quedaban en casa; de ahí que empezó a salir a beber con familiares y amigos, y hasta trabajó en un mercado de su natal Babahoyo, pero el dinero que ganaba lo gastaba en el vicio.

Luisa llegó a recorrer las calles de la ciudad en un triciclo viejo en busca de desperdicios para alimentar cerdos. Aun así, siempre fue buena estudiante, no se despegó de sus padres e incluso obtuvo reconocimientos estudiantiles, hasta llegar a ser abanderada de su colegio.

A los 14 años se topó con el profesor cubano Jorge González, quien la buscaba para mantenerla entrenando y alejarla del alcohol. Entonces la lucha olímpica se convirtió en su salvación.

“Me enamoré fuertemente de este deporte, me apasionó y me ayudó a alejarme del vicio. Además de la ayuda del profesor González, conté con psicólogos y mis compañeros de deporte, pero lo que más me ayudó fue mi amor para lograr grandes cosas en la lucha”, aseveró.

Una vez que encontró la senda hacia la rehabilitación, los triunfos no tardaron en llegar. Hoy es múltiple campeona nacional en las diversas categorías, campeona panamericana juvenil, campeona panamericana sénior por varias ocasiones (la última fue en Ottawa, Canadá, en marzo de 2020), medallista mundial juvenil, campeona en Juegos Suramericanos, medallista en Juegos Bolivarianos, entre otros certámenes internacionales.

Luisa y Andrés Montaño son las cartas fuertes de Ecuador en la lucha. Juntos suman oros importantes. Archivo

Luisa no se avergüenza. Ve hacia atrás y el recorrido la hace hablar con absoluta seguridad y libertad de su complejo pasado a la sombra del alcohol.

Y es que gracias a ese cambio, ahora ayuda a su familia, de manera especial a su madre, a la que le ha construido una casa en la ciudad de Babahoyo, e incluso está a un mes de graduarse de la universidad.

“Siempre fui aplicada en mis estudios, fui abanderada en el colegio, ahora estoy por obtener la licenciatura en la especialidad de Educación Física”.

Desde julio pasado, Luisa entrena de manera presencial con su instructor, quien adecuó un pequeño gimnasio en su casa de Portoviejo para supervisar los trabajos no solo de la campeona sudamericana, sino de la mayoría de seleccionados de Ecuador.

Y es que por sus logros entre 2019 y 2020 en la serie para ranking de Italia, el Panamericano de Argentina, su séptimo lugar en el Mundial de Kazajistán ese mismo año y el oro en el Panamericano en Ottawa, la atleta afronta una buena posición para clasificar a Tokio.

El paso más inmediato es viajar a Rusia junto a su actual entrenador, el también cubano César Carracedo, y su compañera de equipo Génesis Reasco, para participar en un concentrado entre el 7 y 28 de febrero.

De ahí viajarán a Italia al torneo internacional Matteo Pellicone (4-7 marzo) y luego a Bulgaria, donde espera cerrar la clasificación para Tokio tras dos intentos fallidos en 2016 y 2012.

“Mi carrera deportiva ya culmina con este ciclo olímpico. Estoy analizando ese tema. Tengo más aspiraciones, ser entrenadora, tener mi familia... quiero cerrar mi ciclo olímpico bien, con una medalla. Estoy convencida del potencial que tengo”, apostilló Valverde, cuarta en el ranking mundial de la categoría 53 kg.