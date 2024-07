LigaPro: No se jugaría la primera fecha, los árbitros quieren todo el dinero

El problema de la falta de pago a los árbitros de la Serie A y B de LigaPro ha alcanzado su nivel más crítico. Los árbitros están en huelga y no dirigirán la primera fecha de la segunda etapa, que estaba programada para comenzar el 2 de agosto del 2024.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, comunicó esta mala noticia para el fútbol ecuatoriano. “Recibí un mensaje del presidente de la agremiación, Luis Muentes, en el que me informaba que, a pesar del medio millón de dólares transferido, han decidido no pitar. Ellos dijeron que no iban a arbitrar. Tampoco quisieron negociar sobre los valores futuros o sobre un plazo para el pago”, expresó Loor, quien reiteró que los árbitros están exigiendo todo o nada.

No se jugaría la primer fecha

Anoche 11pm recibí un mensaje del presidente de la agremiación que pese al medio millón transferido han decidido no pitar. Tampoco quisieron negociar sobre los valores a futuro o sobre un plazo para pagar. Aquí lo que pienso del tema: pic.twitter.com/8K9SY1UbfO — Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 31, 2024

Se ha pagado $500,000, pero aún quedan por cubrir cerca de $ 800,000. “Comprendo la situación de los árbitros, pero los clubes ya han saldado la totalidad de sus deudas. Los clubes no han recibido nada de los meses adeudados, y no se les puede cobrar por algo que no han cobrado”, dijo Loor. Además, le parece extraño que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no haya designado árbitros para la primera fecha de la segunda etapa.

Loor aseguró que la deuda continuará saldándose, aunque no dispone de la totalidad del monto. Se mostró sorprendido por el hecho de que la Copa Ecuador sigue en marcha y expresó que todo parece indicar que se está buscando una forma de hacer que LigaPro colapse.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!