Liga de Quito: DT Pablo Sánchez pide competir en igualdad

En la interna de Liga de Quito sigue la molestia por lo que consideran decisiones arbitrales que les han perjudicado en la LigaPro. Pablo Sánchez, entrenador de los albos, pidió “competir en igualdad de condiciones”, en las cuatro fechas que restan de la segunda etapa.

Vitamina dio a conocer que tuvo un diálogo con Néstor Pitana, presidente de la comisión nacional de arbitraje, a quien le dio a conocer su molestia por la actuación de los jueces. “Hablé con Pitana para que converse con los árbitros y garantice imparcialidad. Me ratificó lo que pensaba sobre el arbitraje. Me deja tranquilo en cierto punto, pero los puntos no nos los van a devolver”, detalló.

También se refirió al juego del domingo 3 de noviembre, ante Emelec, en el estadio Capwell, por la fecha 12, en el que espera sumar una victoria para seguir firme en la pelea por el liderato de la segunda etapa de la LigaPro.

“Probablemente nos enfrentemos a un equipo con sed de revancha. Ellos querrán salir de su situación complicada que están viviendo. Nosotros debemos salir a buscar el resultado, solo ganar nos mantendrá con expectativas de quedarnos con la etapa”, afirmó el estratega argentino.

VITAMINA Y EL DUELO ANTE EMELEC

Liga de Quito empató a un gol en casa ante Mushuc Runa por la fecha 11. API

Pese a esto, Sánchez analizó que "un resultado negativo (ante Emelec) no será determinante, pero sí puede ser importante para la definición de los doce puntos que nos quedan por jugar".

Liga de Quito se ubica en el segundo lugar de la fase, con 23 puntos, los mismos que el líder, Independiente del Valle, que lo supera por la diferencia de goles. En la fecha 13, albos y rayados jugarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

