Liga de Quito: las claves que explican la derrota alba en la Recopa Sudamericana

Falta de contundencia en el juego de ida, mantener un sistema defensivo cuando el partido le permitía recuperar el protagonismo del balón y cambios tardíos. Esos serían los errores que le costaron a Liga de Quito su sexta estrella continental.

Los albos sucumbieron ante Fluminense en la final de la Recopa Sudamericana por 2-1 en el global, y cedieron a la presión que impregnó la hinchada carioca en el mítico estadio Maracaná.

Los dirigidos por el español Josep Alcácer, que no fue inscrito como director técnico porque aún no cuenta con la licencia de la Conmebol y fue sustituido por su auxiliar, el exgolero Adrián Gabbarini, no lograron aguantar el cero.

Y es que más allá de la falta de ritmo en partidos oficiales (la LigaPro empezó el viernes 1 de marzo), hay diversos factores que pueden explicar la derrota del Rey de Copas.

Uno de ellos se puede atribuir a la falta de contundencia en Casa Blanca, la semana pasada. Liga fue superior y sostuvo una presión alta que encerró a los brasileños en su arco. No obstante, ninguno de los ofensivos fue certero. De no ser por el tanto del paraguayo Alex Arce, la postura alba en el Maracaná el jueves 29 de febrero hubiese sido diferente.

“Merecíamos un mejor resultado, sin embargo estoy orgulloso del trabajo de los chicos.”



Josep Alcácer, DT de LDU, luego de la derrota en la RECOPA 2024 🎙️



🤳 #LaDinastíaContinúa pic.twitter.com/sKXXqq5x52 — Machdeportes ✨ Gente Que Sabe De Radio (@MachdeportesFM) March 1, 2024

De esto último parte el otro factor: defenderse es un arma de doble filo ante un rival de mayor jerarquía. Durante 75 minutos Liga mantuvo el orden compacto entre la línea de defensores y mediocampistas. Esto obligó al adiestrador brasileño Fernando Diniz a mover el banquillo y alinear a elementos como Marcelo, Douglas Costa y Renato Augusto, jugadores de experiencia y jerarquía.

Un último factor que se puede mencionar son los cambios del DT Alcácer. Cuando expulsaron a John Kennedy y el global marchaba 1-1, Liga era el llamado a tener el protagonismo del esférico. No fue así. Alcácer movió la pizarra en los minutos finales y recibió varias críticas en redes sociales. Una de ellas, por el cambio ‘cantado’ de Sebastián González, quien permaneció 82 minutos en cancha pese al escaso aporte creativo en la banda zurda.

A pesar de la derrota, el DT Alcácer afirmó que se marcha orgulloso pero frustrado de Río de Janeiro y agregó que el equipo ecuatoriano merecía un poco más. “Estuvimos en el partido hasta el final. Evidentemente ellos fueron intensificando y los dejamos crecer. Empezamos mejor la segunda parte, pero evidentemente con el potencial y los jugadores que tienen finalmente consiguieron los goles”.

Agregó que “los dos únicos partidos que hemos jugado este año fueron finales contra el campeón sudamericano. Lo hicimos bien en Quito, pero no pudimos repetir aquí. Sin embargo, puedo decirles que el grupo es fantástico y que vamos a tener un gran año”.

Con su opinión coincide el central haitiano Ricardo Adé: “El grupo está triste, no hay que negarlo, veníamos con la esperanza de alcanzar algo y nos vamos con las manos vacías. Pero hay que seguir trabajando. El año pasado ganamos dos títulos y este año tan solo está comenzando”.

