Jordy Caicedo afirma que el Atlas es imbatible en casa

El ecuatoriano Jordy Caicedo, delantero del Atlas del fútbol mexicano, afirmó este miércoles 13 de septiembre que su equipo es imbatible en su casa, el estadio Jalisco de Guadalajara.

"Ganamos el último partido de visita contra Querétaro, el que no ganamos fue el último contra San Luis, pero estamos muy tranquilos y estamos muy conscientes de que tenemos equipo como para ganarle a cualquiera y más si es en nuestro campo", aseguró en conferencia de prensa.

El ecuatoriano llegó al Atlas como refuerzo en el ataque para este torneo Apertura 2023 tras la salida del argentino Julio Furch y del colombiano Julián Quiñones, y en los últimos cuatro partidos ha sido titular en el cuadro comandado por el técnico Benjamín Mora.

Caicedo, quien jugó en el fútbol turco, búlgaro, brasileño y el de su país, ha marcado solo un gol en lo que va del torneo y dice sentirse cómodo con el planteamiento táctico del entrenador.

"El fútbol es adaptarse en muchos sentidos, pero no tengo ningún problema con jugar acompañado, lo he hecho y no me incomoda, obviamente prefiero jugar solo en punta y con dos extremos", señaló.

Atlas se sitúa en la novena posición de la clasificación al sumar nueve puntos con dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Caicedo dijo que el equipo se ha preparado en esta última semana para superar la irregularidad que han tenido en el torneo y tratar de sumar puntos.

"Sabemos que estamos trabajando muy bien, todos estamos compenetrados y dispuestos a sacar esto adelante, con toda la unión del grupo y la ayuda del cuerpo técnico estamos trabajando a tope para sacar los mejores resultados y tarde o temprano se darán las cosas, empezar a sumar de tres para retomar la confianza que necesitamos", aseguró.

Tras una pausa en el torneo debido a la fecha FIFA de septiembre, los Rojinegros se enfrentarán este domingo 17 a Tigres UANL, campeón de la liga y el anterior equipo de Caicedo en la liga mexicana, en la octava jornada del Apertura.

"Regresamos con la energía a tope, esta semana hemos trabajado en lo físico y táctico y en algunas cosas que sentíamos que teníamos que trabajar, siento que el ambiente está bueno y que los buenos resultados están a la vuelta de la esquina", señaló.

