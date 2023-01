Cuando Moisés Caicedo, uno de los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol con mayor proyección internacional en la actualidad, tenía 5 años, jugaba fútbol en una cancha improvisada de tierra en el barrio Mujeres Trabajadoras, de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ahí lo conoció el profesor Iván Guerra.

El DT recuerda que las medidas del cuadrante no eran reglamentarias, que los zapatos blancos de los peloteros se volvían cafés por el polvo y el arco era nada más que dos piedras ubicadas estratégicamente de lado y lado de la cancha.

Hoy Iván tiene 54 años. Dice que fue futbolista hasta los 32, estuvo en Olmedo, Deportivo Quevedo, Espoli, Macará y algunos otros elencos. Fue él el primer entrenador que tuvo Moi, quien ahora milita en el Brighton de Inglaterra y que lo pretende el poderoso Chelsea, equipo dispuesto a pagar hasta 90 millones de dólares por sus servicios. Pero todo ese cartel no achican a Guerra.

Precisa que Caicedo es su amigo, más allá que su pupilo. Solo le basta mostrar su celular para alardear con cientos de fotos que ambos se comparten desde el otro lado del mundo.

Guerra cuenta que cuando trabajaba para una escuela de fútbol de la Prefectura de Pichincha y cumplía sus funciones en Alluriquín, Caicedo era uno de sus alumnos más diestros.

“Lo vi en la calle jugando y le dije que lo quería tener en mi equipo. De eso ya han pasado 15 años de amistad y es un orgullo saber que salió de las escuelas que yo dirigía”, precisa orgulloso.

La amistad es tan grande que Caicedo aprobó la idea de crear la escuela de fútbol Moisés Caicedo-IG10, estas últimas iniciales en honor a Iván Guerra # 10.

Recuerda que cuando el jugador tenía 10 años reforzaba al Barcelona de Santo Domingo de los Tsáchilas; luego pasó a Independiente del Valle y en un partido Caicedo hizo dos goles y el resto es historia, se fue para Europa.

“Lo mejor de todo es que Moisés sigue siendo un chico humilde. Tenemos mucho contacto, le hablé del proyecto de la escuela y me dijo que use su nombre, hicimos un evento en homenaje a él. Le sé decir que el dinero viene y va, pero que la esencia de las personas no debe cambiar”, expresa el entrenador, quien confiesa que el jugador de la Tricolor es una inspiración para cientos de niños, tanto así que las camisetas de la escuela que dirige el profesor Guerra tienen la palabra Moi.

Recalca que el jugador que actúa en Inglaterra le da la mano en varias cosas, desde lo económico y la logística. Es como un padrino.

Muchos amigos de Iván lo han llamado desde varias partes del país, luego de saber que Moi podría ser el jugador más caro de la historia del Ecuador. A eso Guerra responde con una sonrisa y dice que “él se lo merece, ya que es un extraordinario ser humano”.

Y es que intacto tienen los recuerdos del Moi de niño. “Era demasiado tranquilo para jugar, muy sereno, sabía que sería bueno, pero resultó ser más que eso”, señala.

Con la escuela de fútbol que combina el nombre del jugador y el suyo, Guerra ya logró ser campeón en un torneo en Guayaquil en la categoría sub-8. Por ahora, Iván sigue trabajando, consciente de que en su Santo Domingo de los Tsáchilas hay más ‘Niños Moi’ por descubrir, soñando en cambiar la cancha de tierra con arcos de piedra por estadios inmensos llenos de gente.