Irak vs. Bolivia: alineaciones y dónde ver EN VIVO el repechaje al Mundial 2026

Asiáticos y sudamericanos definen el último cupo al Mundial. La Verde busca hacer historia tras tres décadas de sequía

En la seminal del Repechaje FIFA para el Mundial 2026, Bolivia se impuso a Surinam y avanzó a la final.

El estadio BBVA de Monterrey se viste de gala para recibir un duelo histórico entre Irak y Bolivia. Los Leones de Mesopotamia y La Verde se enfrentan en una final única por el último boleto al Mundial 2026, una cita con el destino.

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El encuentro se disputará este martes 31 de marzo de 2026 en suelo mexicano. Ambas escuadras llegan con la ilusión intacta tras superar obstáculos durísimos en sus confederaciones. Aquí te presentamos los horarios oficiales para que no te pierdas ni un solo segundo de acción:

Ecuador, Colombia y Perú: 22:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 23:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 00:00 (miércoles)

México: 21:00

¿Dónde ver Irak vs. Bolivia EN VIVO?

Para los fanáticos en Ecuador y el resto de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DSports y la plataforma DGO. Además, en territorio boliviano se podrá seguir por Bolivia TV y Entel TV, mientras que a nivel global FIFA+ ofrecerá cobertura.

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El ganador de esta llave se integrará directamente al Grupo I de la Copa del Mundo, donde esperan potencias de la talla de Francia, Noruega y Senegal. La presión es máxima para ambos conjuntos que buscan romper décadas de ausencia en la máxima cita del fútbol.

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Posible alineación de Irak

El técnico Graham Arnold confía en el talento joven de Zidane Iqbal para manejar los hilos del mediocampo y en la potencia goleadora de Aymen Hussein, buscando vulnerar la resistencia sudamericana desde el primer minuto del juego.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein.

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Posible alineación de Bolivia

Óscar Villegas mantendría la base que remontó ante Surinam, depositando toda su confianza en el "niño maravilla" Miguel Terceros y la seguridad bajo los tres palos de Guillermo Viscarra para sellar el ansiado regreso al Mundial tras 32 años.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Enzo Monteiro.

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