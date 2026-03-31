Italia queda fuera del Mundial 2026 tras perder con Bosnia en penales

La selección italiana volvió a fallar en el repechaje y quedó fuera del Mundial tras caer ante Bosnia en dramática definición

Jugadores de la selección de Italia no ocultaron su desolación tras quedar definitivamente eliminados del reprechaje.

No habrá dos sin tres y la maldición del repechaje golpeó de nuevo a Italia. Ausente de los dos últimos Mundiales, la Nazionale no estará en la edición de Norteamérica 2026, tras perder este martes 31 de marzo ante Bosnia en los penales (1-1; 4-1) en la final del repechaje europeo en Zenica.

Es ya una costumbre para Italia, tetracampeona del mundo y doble campeona de Europa, pero el mazazo es contundente y difícil de digerir para un país loco por el "calcio".

Al igual que para los Mundiales de 2018 y 2022, a la Nazionale se le atragantó el repechaje, en esta ocasión ante Bosnia (66ª en el ranking FIFA).

🌐🇧🇦 ESMIR BAJRAKTAREVIC ANOTA EL PENALTI DEFINITIVO



BOSNIA ELIMINA A ITALIA Y SE CLASIFICA A LA COPA DEL MUNDO 👏pic.twitter.com/ZTgRvEw65B — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 31, 2026

Italia se adelantó con un gol de Moise Kean (15'), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabakovic (79'), después de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41.

En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que disputarán el segundo Mundial de su historia.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso desde los once metros.

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En las dos precedentes Copas del Mundo, Italia no superó el escollo del repechaje, en amas ocasiones en casa, contra Suecia para el Mundial ruso, y ante Macedonia del Norte cuatro años después para el Mundial de Catar.

Italia había terminado 2ª de su grupo I de clasificación (18 puntos), por detrás de Noruega, que le derrotó en sus dos enfrentamientos (3-0 en Oslo y 4-1 en San Siro).

Este fracaso podría costar el puesto a Gennaro Gattuso, nombrado seleccionador en sustitución de Luciano Spalletti en junio de 2025 tras la debacle en Noruega al inicio de las eliminatorias.

Bajo la dirección del antiguo centrocampista del AC Milan, campeón del mundo en 2006, Italia ganó seis de sus ocho últimos partidos.

Gattuso, de 48 años, logró además instalar un espíritu de equipo en una selección italiana (12º en ranking FIFA), que adolece en los últimos tiempos de grandes talentos individuales y de jugadores carismáticos.

Durante la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio), Bosnia, que disputará su segundo Mundial tras Brasil 2014, se enfrentará en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

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