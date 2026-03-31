Ecuador frena a Países Bajos: análisis del empate previo al Mundial 2026

La Tri dominó a la Naranja Mecánica aunque faltó el capacidad resolutiva. Ya son 17 partidos invictos del equipo de Beccacece

Moisés Caicedo lideró el mediocampo de Ecuador en el empate 1-1 ante Países Bajos.

Ecuador demostró gran nivel competitivo al empatar 1-1 contra Países Bajos en Eindhoven. Este resultado genera optimismo en la hinchada tricolor, que espera ver a la selección de Sebastián Beccacece con identidad táctica antes del Mundial. La Tri mostró personalidad y dominio frente a una potencia europea.

A menos de tres meses del Mundial 2026, las sensaciones son positivas para el combinado nacional. El equipo logró recuperarse de un autogol temprano de Willian Pacho, manteniendo el orden y la posesión. Favoreció también la expulsión de Denzel Dumfries que mermó al combinado europeo desde el minuto 12.

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Valencia lidera, pero falta contundencia

El histórico delantero Enner Valencia volvió a ser protagonista al marcar el gol del empate mediante un tiro penal. Su liderazgo refuerza la ofensiva ecuatoriana, brindando seguridad y experiencia a un plantel que busca hacer historia en la cita de Norteamérica.

Enner Valencia festeja su gol ante Países Bajos. Cortesía @latri

La actuación de figuras como Moisés Caicedo y Gonzalo Plata permitió a Ecuador someter por tramos a la Naranja Mecánica. La capacidad de generar peligro constante y la solidez defensiva son pilares fundamentales que posicionan a la selección como un rival de cuidado absoluto.

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Este empate amistoso ratifica que Ecuador está listo para competir al más alto nivel global. Con una racha invicta de 17 partidos y un funcionamiento colectivo aceitado, la selección nacional llegará al Mundial 2026 con la convicción de superar sus mejores registros históricos en la competición.

Lo que queda pendiente en el equipo de Beccacece es su potencia goleadora.

¿Cuándo será el debut de Ecuador en el Mundial 2026?

Ecuador forma parte del Grupo E y se enfrentará a Costa de Marfil en su primer partido del torneo el domingo 14 de junio. El encuentro se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, a las 18:00 (hora de Ecuador). Sus otros rivales serán Curazao y Alemania.

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