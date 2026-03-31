Arsenal: once bajas confirmadas con Hincapié entre los afectados

El ecuatoriano y Zubimendi lideran una lista de 11 bajas que pone en jaque el liderato de Mikel Arteta.

Lo que debía ser una fecha FIFA de preparación para el Mundial 2026, se ha convertido en la peor pesadilla de Mikel Arteta. El Arsenal, líder solitario de la Premier League con 70 puntos, ha visto cómo su columna vertebral se desmoronaba en cuestión de horas. La cifra es de espanto: 11 jugadores estelares han regresado a Londres con molestias, incluyendo al tricolor Piero Hincapié y al español Martín Zubimendi.

El "Efecto Dominó" que golpea a La Tri

La noticia que más retumba en nuestro país es la de Piero Hincapié. El defensor esmeraldeño, consolidado como una muralla en el esquema de los Gunners tras su millonario traspaso desde el Leverkusen, tuvo que abandonar la concentración de la Selección de Ecuador en Madrid.

Tras el exigente amistoso contra Marruecos, Hincapié sintió una molestia en el isquiotibial que lo dejó fuera del duelo ante Países Bajos. Aunque el cuerpo médico de "La Tri" optó por la cautela, el regreso anticipado del "Kaiser" ecuatoriano a Londres ha encendido las alarmas, pues el Arsenal se juega la vida en tres frentes: Premier, Champions y FA Cup.

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Zubimendi: El último en caer

A la lista se sumó ayer Martín Zubimendi. El volante central, cerebro del mediocampo londinense, fue desafectado de la Selección de España por problemas en su rodilla derecha. Al igual que Piero, Zubimendi es pieza inamovible para Arteta, y su ausencia dejaría un hueco difícil de llenar en la generación de juego.

¿Plaga real o estrategia de Arteta?

En Inglaterra, la prensa no ha tardado en especular. Nombres como Bukayo Saka, Declan Rice, William Saliba y Gabriel Magalhães también "se bajaron" de sus selecciones alegando diversas molestias.

"Dada la situación del Arsenal, parece un poco sospechoso", reconoció con ironía el seleccionador inglés, sugiriendo que el club londinense podría estar "protegiendo" de más a sus figuras ante el apretado calendario de abril.

¡LA CLÍNICA DEL ARSENAL! 🚨



El equipo de Mikel Arteta salió muy mal parado tras la fecha FIFA teniendo 11 bajas en total de cara al regreso de las competencias para los "Gunners" 🤕



Increíblemente la mayoría de ellos son titulares, aqui te contamos todas las bajas: Bukayo Saka,… pic.twitter.com/mqf3JgRtQ7 — DobleCinco (@doble5ec) March 30, 2026

El reporte de guerra del Arsenal:

Piero Hincapié: Isquiotibiales (Ecuador).

Martín Zubimendi: Rodilla (España).

Bukayo Saka: Molestias físicas (Inglaterra).

Declan Rice: Fatiga extrema (Inglaterra).

Gabriel Magalhães: Tendón de Aquiles (Brasil).

William Saliba: Tobillo (Francia).

Noni Madueke: Golpe fuerte (Inglaterra).

Martin Ødegaard: Rodilla (Noruega).

Jurriën Timber: Hombro.

Leandro Trossard: Lesión muscular.

Eberechi Eze: Molestias en el entrenamiento.

El Arsenal debe recibir este sábado al Southampton y luego encarar los cuartos de final de la Champions. Con el Manchester City pisándole los talones (a solo 9 puntos y con un partido menos), Arteta deberá demostrar si su plantilla tiene la profundidad necesaria o si esta "epidemia" de lesiones terminará por pasarle factura en la recta final hacia el título.

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