Bosnia y Herzegovina vs Italia: cómo ver EN VIVO y alineaciones | Repechaje UEFA

La Azzurra se juega su regreso al Mundial ante Bosnia en un partido único. Todo sobre el encuentro aquí.

La selección de Italia afronta este martes 31 de marzo de 2026 el partido que definirá su futuro en el Mundial 2026: visitará a Bosnia y Herzegovina, en una final única del repechaje UEFA, por la clasificación.

(Te invito a leer: Ecuador vs Países Bajos: previa, alineaciones, bajas y dónde ver EN VIVO el amistoso)

El compromiso se disputará desde las 13:45 (hora de Ecuador) en el estadio Bilino Polje, ubicado en la ciudad de Zenica.

Italia y la presión de volver al Mundial tras dos ausencias

La Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso, llega con la presión de no fallar. Italia no logró clasificarse para el Mundial de Rusia 2018 ni al de Catar 2022, por lo que este encuentro representa una oportunidad clave para regresar a la élite del fútbol mundial.

La selección de Italia visita a Bosnia y Herzegovina. Cortesía

Posible alineación de Italia con esquema 3-5-2

El equipo italiano apostaría por un sistema 3-5-2, con una defensa sólida integrada por Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori.

Repechaje UEFA 2026: hora, fecha, alineaciones y cómo ver EN VIVO las cuatro finales Leer más

En el mediocampo, los carrileros serían Federico Dimarco y Matteo Politano, mientras que el control del juego recaería en Sandro Tonali, Manuel Locatelli y Nicolò Barella.

En ataque, la responsabilidad goleadora estará en los pies de Mateo Retegui y Moise Kean, quienes buscarán sellar la clasificación.

Mientras tanto, el arco será resguardo por Gianluigi Donnarumma.

Bosnia también sueña con el Mundial

Por su parte, el conjunto local, dirigido por Sergej Barbarez, saldrá con sus mejores figuras, encabezadas por el experimentado Edin Džeko.

La probable alineación incluye a: Vasilj; Gigovic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic y Džeko.

Edin Dzeko liderará el ataque de Bosnia y Herzegovina. Archivo

Lo que está en juego

El ganador de este enfrentamiento avanzará directamente al Grupo B del Mundial 2026, donde ya esperan las selecciones de Canadá, Catar y Suiza.

Dónde ver el partido en Ecuador

En Ecuador y toda Sudamérica, el encuentro será transmitido EN VIVO a través de Disney+ Premium y por la señal de ESPN.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!