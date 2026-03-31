Próximo partido de Ecuador: fecha, rival y preparación rumbo al Mundial 2026

La Tri ultima detalles para su estreno mundialista frente a Costa de Marfil el 14 de junio en Filadelfia

La Selección de Ecuador entra en la recta final de su preparación para la cita mundialista. Tras los empates 1-1 ante Marruecos y Países Bajos, el debut quedó a la vuelta de la esquina. La planificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se centra ahora en aprovechar la ventana de junio, el último espacio que otorga el calendario internacional para realizar ajustes tácticos.

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¿Cuándo y dónde jugará Ecuador en junio?

A diferencia de las jornadas de eliminatorias o amistosos previos, la fecha FIFA de junio tiene una connotación estratégica. Según los reportes más recientes, la intención del cuerpo técnico es disputar uno o dos partidos de preparación entre el 1 y el 9 de junio.

Este compromiso se llevará a cabo en territorio estadounidense, aprovechando que el equipo ya estará concentrado en el país anfitrión para facilitar la logística y la adaptación al clima y las sedes.

La selección ecuatoriana se enfrentará a Países Bajos en Eindhoven. @LaTri

El perfil del rival: ¿A quién se enfrentará la Tricolor?

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Para este último ensayo, la estrategia de Sebastián Beccacece y la dirigencia no apunta a un rival de élite europea, sino a un oponente que permita:

Consolidar automatismos: Probar variantes ofensivas y fortalecer el bloque defensivo.

Evitar el desgaste excesivo: Se busca un rival de nivel competitivo moderado para reducir el riesgo de lesiones a pocos días del debut.

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Simular escenarios de fase de grupos: El rival elegido servirá para replicar el estilo de juego que Ecuador encontrará en su grupo (donde enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania).

Calendario de Ecuador: Del amistoso al debut mundialista

Tras el cierre de los amistosos de marzo (donde se midió a potencias como Marruecos y Países Bajos), la agenda de la Tri queda definida de la siguiente manera:

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1-9 de junio: Amistosos finales de preparación (Rivales por confirmar en EE. UU.).

14 de junio: Debut oficial en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil en Filadelfia.

20 de junio: Segundo partido ante Curazao en Kansas City.

25 de junio: Cierre de la fase de grupos contra Alemania en el MetLife Stadium.

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