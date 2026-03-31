Flamengo descarta salida de Gonzalo Plata en medio de conflicto interno

El club respalda al ecuatoriano, pero su relación con el técnico Leonardo Jardim y su falta de minutos generan dudas

Gonzalo Plata será titular en el ataque del Flamengo.

Gonzalo Plata vive días de incertidumbre en Flamengo. Aunque la directiva descartó una salida inmediata, su presente deportivo y su relación con el cuerpo técnico alimentan el debate sobre su futuro.

El presidente del club, Luiz Eduardo Baptista (“Bap”), salió al paso de las versiones que vinculaban al extremo con el fútbol árabe y europeo. En una intervención pública, fue tajante:

"No tenemos intención de negociar" Luiz Eduardo Baptista

El directivo dejó claro que el ecuatoriano es considerado un activo importante y que no será transferido ante el primer escenario adverso. Además, la postura del club también responde a un factor económico: el 30% de una futura venta pertenece a Al-Sadd, lo que obliga a Flamengo a cuidar su valorización.

El conflicto con el DT:



La tensión con el técnico Leonardo Jardim quedó expuesta tras el partido ante Corinthians, cuando el estratega explicó públicamente la ausencia de Plata en la convocatoria.

Jardim apuntó a problemas de adaptación a su idea de juego, cuestionó su nivel de compromiso físico y dejó entrever inconformidad con su actitud. A esto se suman reportes de la prensa brasileña, como O Globo, que mencionan molestias internas por supuestos hábitos fuera del campo.

El presidente del Flamengo, Bap, es tajante respecto al delantero Gonzalo Plata: "No tenemos intención de negociar".

Vía @geglobo

pic.twitter.com/UoJQRMJzKd — TERADEPORTES (@Teradeportes) March 31, 2026

Un presente con pocos minutos:



Las cifras reflejan su caída en la consideración del entrenador. En los últimos cinco partidos apenas ha disputado 21 minutos, pasando de ser una alternativa habitual a quedar fuera de las convocatorias.

Este escenario marca un retroceso respecto a etapas anteriores, donde tenía mayor protagonismo como pieza de recambio.

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La Tri, un respiro en medio de la presión:



En medio de este contexto, Plata se encuentra concentrado con la selección ecuatoriana, preparando los amistosos internacionales. Desde ahí, ha reconocido sentirse “feliz” por alejarse momentáneamente del ambiente tenso que vive en Río de Janeiro.

Aunque Flamengo ha cerrado la puerta a una salida inmediata, el futuro de Gonzalo Plata sigue condicionado a su rendimiento y a su relación con el técnico.

En Brasil, la lectura es clara: el club busca proteger su valor de mercado. Si el jugador no logra revertir su situación en los próximos meses, una eventual transferencia podría reactivarse tras el Mundial 2026, con la esperanza de que su participación con Ecuador impulse su cotización.

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