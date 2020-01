Ingleses rodean al Bombillo

“¿Emelec? Oh yes, one of the best team of Ecuador” (¿Emelec? Claro, uno de los mejores equipos de Ecuador). Así de simple y directo responde Patrick Murphie, un inglés que puede presumir de ser uno de los pocos compañeros del Bombillo en el Albir Playa Hotel & Spa. Y es que en este hotel donde se concentra el cuadro eléctrico para realizar la pretemporada, los huéspedes, que aparecen a cuentagotas, tienen algo en común: todos son británicos.

Nadie les pide fotos al salir de los ascensores. Ni siquiera ninguno de los presentes les observa cuando pasean por el lobby, más allá de alguna mirada curiosa al ver tanto atleta uniformado. “La verdad es que no les conocía antes de venir, pero busqué en Internet y leí que es un equipo grande del país”, reconoce Oscar Jones, amigo de Patrick y quien define a los jugadores como tranquilos, “por el momento”.

La realidad de Emelec en el pequeño pueblo de Albir, hasta donde llegó Diario EXPRESO para cubrir la preparación eléctrica, es la de un equipo que descansa en la más absoluta calma entre visitantes que apenas saben castellano. Sin embargo, Benidorm, situado apenas a 5 kilómetros, es una de las ciudades más movidas de España por ser una colonia británica en la que se ha ‘construido’ un imperio de la diversión para jubilados.

Prev Next Los bares y turistas que están en los alrededores de la concentración eléctrica en Alicante, España, son mayormente ingleses. Patxo De La Rica para Expreso

Los entrenamientos se hacen con estricta puntualidad. Los jugadores han tenido que soportar hasta 5 grados de temperatura. Patxo De La Rica para Expreso

Los compatriotas ecuatorianos, hinchas de Emelec, no se han hecho esperar y ven de lejos las practicas de los jugadores Patxo De La Rica para Expreso

El colorido de los establecimientos hace contraste con la tranquilidad del lugar. Patxo De La Rica para Expreso

Terrazas repletas de ingleses bebiendo cerveza, pantallas gigantes con los noticieros británicos y muchos bares dedicados al fútbol. Si los aficionados azules bromean con acudir a Stamford Bridge cada vez que pisan el estadio George Capwell, ahora pueden decir que su club nunca estuvo tan cerca de Londres.

Los jugadores por el momento, eso sí, prefieren descansar en sus habitaciones y no salir a pasear para evitar las bajas temperaturas que azotan el levante español: “Se nota que son sudamericanos”, dice Patrick, mientras hace gestos frotándose las manos para imitar el frío que están pasando los jugadores: “De momento no he visto a ninguno bañarse en la piscina”, bromea.