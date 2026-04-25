Independiente del Valle vs Leones del Norte hoy EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Pelea por el liderato: IDV llega igualado en 22 puntos con la Católica y necesita ganar para ser puntero solitario.





Hora y sede: El encuentro inicia a las 14:10 en el Estadio Banco Guayaquil de Sangolquí.





Duelo de ganadores: Ambos clubes vienen de ganar; IDV venció a Delfín y Leones goleó 3-0 al Manta.

La LigaPro 2026 no da tregua y este sábado 25 de abril, el Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle recibe a un Leones del Norte que llega con la moral por las nubes tras su última goleada. Desde las 14:10, puedes seguir aquí el minuto a minuto.

En vivo Independiente del Valle vs Leones del Norte

Independiente está entre ser el líder o Leones da el batacazo del año. IDV con 22 puntos en el bolsillo, los "Rayados" caminan por el filo de la navaja compartiendo la cima con Universidad Católica.

Para el entrenador de IDV, Joaquín Papa este no es un partido más; es la oportunidad de demostrar que su jerarquía es inmune a las sorpresas. Sin embargo, Leones del Norte no viene de paseo.

Su reciente 3-0 ante el Manta fue un aviso directo para los grandes: el equipo de Imbabura tiene garras y está listo para usarlas en el fortín del Valle.

Alineaciones de Independiente del Valle y Leones

Lo que se juegan

Puntería en juego: IDV suma 22 unidades y necesita el triunfo para despegarse de la Católica.

Impulso visitante: Leones llega con confianza tras su contundente goleada 3-0 en la fecha previa.

Muro del Valle: Los "Rayados" defienden su invicto local con una de las defensas más sólidas del 2026.

Señal y hora: El pitazo inicial es a las 14:10 con transmisión de Teleamazonas y Zapping.