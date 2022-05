El cuerpo médico de Independiente del Valle confirmó las bajas de Nicolás Previtali y Lorenzo Faravelli por lesión, este jueves 12 de mayo de 2022.

🚨Comunicado Médico 🩺 🏥 l pic.twitter.com/Iu5wAI9rjv — Independiente del Valle (Desde 🏟️) (@IDV_EC) May 12, 2022

Previtali sufrió un golpe en el partido contra Deportivo Cuenca, el pasado 20 de abril. Después de realizar varios análisis se determinó que tenía una rotura parcial del ligamento cruzado anterior.

Por esa razón, el futbolista argentino de 26 años será operado en los próximos días. Su recuperación tardará entre siete y ocho meses. Es decir, para él prácticamente se terminó la temporada 2022.

La directiva del equipo rayado está analizando la posibilidad de buscar a otro jugador para reemplazarlo, aunque Previtali seguirá siendo parte del equipo y su recuperación estará bajo la supervisión del campeón nacional.

Por su parte, Lorenzo Faravelli sufrió una lesión en el tobillo en el partido ante Deportes Tolima, el pasado 4 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su recuperación tardará entre dos y tres meses. Es decir, para él terminó la primera fase de LigaPro.

Estas no son todas las preocupaciones para Independiente. Su entrenador, Renato Paiva, es el principal objetivo del grupo mexicano Pachuca.

Su intención es contratar al portugués para que asuma la dirección técnica del León, donde milita el ecuatoriano Ángel Mena.

El mismo Paiva reconoció las negociaciones, pero aclaró que existe una condición principal: que haya acuerdo entre los clubes. “Hay la propuesta y yo he dicho de forma muy clara que solamente saldría con total acuerdo de los clubes. Si no hay acuerdo, no salgo. Independiente merece todo mi respeto”, declaró Paiva en El Canal del Fútbol.

El estratega reconoció, sin embargo, que le plantearon un proyecto deportivo muy interesante.