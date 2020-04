Gabriel Marques anhela ser convocado a la selección ecuatoriana

El volante brasileño nacionalizado ecuatoriano de Barcelona, Gabriel Marques, confesó que jugar en la selección nacional es uno de los objetivos que le gustaría alcanzar.

En un conversatorio virtual, con un grupo de socios del cuadro amarillo, Marques afirmó le gustaría ser llamado por el estratega holandés, Jordi Cruyff.

"Sería una alegría enorme jugar en la selección de Ecuador, pero son momentos. Si estoy haciendo las cosas de la mejor manera seguro tendré la posibilidad de ser convocado. Soy muy autocrítico, hablo mucho con mis compañeros lo que debemos mejorar", comentó el León.

Sobre la cuarentena por el brote del coronavirus, Marques aseguró que trata de disfrutar el mayor tiempo junto a su familia, pues cuando la temporada arranca, son muchas las horas que pasa fuera de su hogar.

"El momento es complicado, pero tratamos de disfrutar en familia. En mi casa no tenemos empleadas, estamos acostumbrados. No me gusta limpiar, sí lavar los platos. Cocino con mi mujer, que está embarazada y tampoco puede esforzarse mucho".

Piñatares y Riveros extrañan volver a jugar

Otro de los jugadores canarios, que participó de este conversatorio virtual, fue el volante uruguayo Bruno Piñatares. El jugador charrúa lamentó todo lo que está ocurriendo en el mundo, por la pandemia del COVID-19.

"Es probable que cuando regresemos a jugar sea sin público. En Barcelona somos el equipo de mayor hinchada y se sentirá más. Naturalmente no será el mismo ambiente en el estadio, pero lo más importante es la salud y que toda la gente esté sana", dijo Piñatares.

Bruno Piñatares (d) aseguró que extraña la actividad futbolística y espera que la situación actual pase. Archivo

Williams Riveros fue otro de los que estuvo en dicha charla. El zaguero paraguayo comentó que extraña volver a las canchas, pero hizo un llamado a esperar pacientes en la casa, mientras pasa la emergencia.

"El grupo trabaja bien, se ve desde nuestras casas. Lo importante es cuando volveremos a jugar, de lo otro se encargará el profe Marcos (Conenna). Ojalá todo se solucione rápido para volver a las canchas", sostuvo el defensor.