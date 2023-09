Felicidad en Liga de Quito por el liderato

Liga de Quito se fue feliz a la paralización de la segunda etapa de la LigaPro, por el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, tras alcanzar el primer lugar.

Los albos, pese a presentar un equipo con algunos alternantes, no tuvieron problemas para superar con goles de José Angulo y Alexander Alvarado a un Guayaquil City que cada vez está más cerca de sellar el descenso a la Serie B.

El Tin Angulo aprovechó el volver al rol titular para terminar con la sequía de cara al arco rival. “Venía haciendo mi trabajo, pero no se me daba el gol. Tanto tiempo sin marcar no es bueno, ahora se me dio, fue un desahogo que me motiva. Agradezco el apoyo de mi familia que fue clave en estos momentos complicados”, manifestó el delantero.

Con la victoria, los universitarios sumaron 11 puntos, los mismos que Mushuc Runa y Delfín, pero su mejor gol diferencia los tiene como líderes de la segunda fase, lo que les hace soñar con poder alcanzar el boleto a la gran final.

“No me sorprende el presente en el que estamos, porque tenemos un buen plantel, con gente de experiencia y con juventud. Teníamos seis bajas y no se notó. Buscamos que en la cancha se vea el trabajo que hacemos”, resaltó el técnico Luis Zubeldía.

Pese a la victoria por 2-0, el entrenador argentino analizó que “me quedo con la sensación de que podíamos haber hecho más goles. El equipo buscó mucho y fue muy intenso, a pesar de que veníamos con mucho desgaste”.

📍Tabla de Posiciones tras la Fecha 5️⃣ - Fase 2️⃣ y la Tabla Acumulada de la LigaPro Bet593🔥#LigaProBet593🇪🇨💯 pic.twitter.com/YC0AqLBOAR — LigaPro (@LigaProEC) September 5, 2023

Resaltó que esta paralización del torneo les servirá para dar descanso al plantel que está encarando la LigaPro y la Copa Sudamericana, en la que ya están en semifinales.

“Después de un día de descanso, retomaremos los entrenamientos el miércoles. El viernes vamos a hacer amistosos con los que no tienen muchos minutos como Jefferson Valverde o Jan Hurtado. Nos viene bien la para”, señaló Zubeldía.

Del lado de Guayaquil City hay preocupación al ubicarse en el último lugar de la tabla acumulada, siendo uno de los candidatos fuertes para descender. El técnico Pool Gavilánez espera que las cerca de dos semanas sin juegos oficiales les ayude a encontrar la ruta para sumar triunfos y la salvación.

