El debate quedó zanjado. A partir del 2023, el fútbol ecuatoriano permitirá a sus clubes contratar ocho futbolistas extranjeros y todos pueden ser alineados en el once titular. En caso de que uno o varios de los 26 clubes de LigaPro se animen a ejecutar esto solo habrá tres tricolores en el campo y esto sin contar los nacionalizados.

EXPRESO buscó la otra parte de la moneda, ya que hasta ahora no habían sido consultados, tampoco fueron considerados en la medida y solo los dirigentes habían manifestado su punto de vista acerca del tema, además de haber votado y cambiar la regla.

Un futbolista, de uno de los clubes que votaron a favor, conversó con este Diario y pidió anonimato para evitar represalias, pero fue contundente con sus palabras.

“El fútbol ecuatoriano cada día crece más, hoy por hoy nuestros clubes le pelean de mano a mano a los brasileños y argentinos. En mi opinión, somos la tercera mejor liga de Sudamérica y todo es porque el jugador ecuatoriano se da cuenta del potencial que tiene”, empezó explicando.

“Sí, han venido muchos extranjeros que nos han ayudado a subir el nivel y la competencia sea mejor, pero en lo personal me parece algo exagerado que sean ocho porque nos quitan espacio y trabajo”, agregó.

Reconoce que si LigaPro pretende mejorar como torneo, “por ahí no es el camino”. “El camino a mejorar son las canchas, los estadios, que los equipos tengan sanciones cuando se pasan los meses de deudas con todos los empleados del club y ser más drásticos y firmes en sanciones a jugadores, dirigentes y técnicos, que muchas veces hablan y arman discordia, generando odio entre bandos”.

Por último envía el mensaje directo: “Por favor creamos en el futbolista ecuatoriano que cada día es mejor y más disciplinado”.

El mundialista ecuatoriano Christian Noboa también habló del tema y usó de referencia lo que sucedió en Rusia, que para él fue positivo porque elevó el nivel del fútbol de ese país.

“Todo depende, en Rusia lo hicieron así después de que no había mucho nivel en el país. Trajeron muchos extranjeros y los jugadores rusos que estaban tenían mucha calidad y merecían jugar. Eso generó que la selección rusa creciera muchísimo para el Mundial 2018, pero también puede ser un factor para que dejen de salir jugadores ecuatorianos. Es un tema complicado. Si se habla por un tema económico, pues si el extranjero cobra menos y hay mayor calidad, te diría que eso va a ayudar a la Liga, pero para el futbolista ecuatoriano no lo sé”.

El presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), Carlos Tenorio, fue duro con la medida y asegura que “es una locura”.

“Es demasiado tener ocho extranjeros, esto tampoco nos sirve como país ni a nuestro sistema económico nos sirve. Es una locura tener ocho extranjeros en un país que tiene 18 millones de habitantes y tenemos madera para este deporte. AFE rechaza esta medida inconsulta e inaceptable. Los jugadores ecuatorianos serán marginados”, dijo a EXPRESO.

“Hay varios colegas que han escrito inconformes con esta decisión. Estamos prestos para ir a la lucha. Estas resoluciones no hacen bien al fútbol ecuatoriano. Esto es como una dictadura, no se da el motivo de las cosas. Que sea por dinero es una excusa absurda, el 90% de jugadores ecuatorianos gana una miseria, no gana ni un salario básico”, expresó en entrevista en Radio Caracol.

Por último, Carlos Villacís, expresidente de la FEF y que vivió en carne propia la regla del juvenil (impuesta en 2006 hasta el 2015), siente que se está tirando a la basura lo dejado por esta norma.

“Imagínese por todo lo que se luchó desde el 2006, se lo hizo progresivamente y tuvo sus frutos con la sub 20 y el trabajo de Jorge Célico. Eso no fue obra del Espíritu Santo, porque los clubes empezaron a trabajar en las divisiones inferiores y los chicos tenían la oportunidad de jugar con 18 o 19 años”.

“Qué motivación tendrán ahora los clubes para trabajar en sus formativas si saben que con poco dinero un argentino puede venir acá. No entiendo por qué se toma esta decisión. Se dice que por los altos costos de los nacionales, pero es culpa de ciertos clubes que pagan sueldazos”.

Pablo Rivera, de Kancha Agency, empresa que representa a jugadores nacionales como William Pacho, Ángelo Preciado, Alan Franco, entre otros, aseguró que la medida aprobada por la LigaPro sí podría obstaculizar el crecimiento del jugador ecuatoriano.

“La realidad es que los clubes nacionales, en su gran mayoría, tienen como principal objetivo mantener la categoría o ganar un campeonato y por ello buscan futbolistas extranjeros de experiencia a bajo costo. Esto beneficia al equipo, pero se podría presentar como un inconveniente para la exposición del futbolista local”, indicó el empresario.

Pese a que la aprobación de ocho jugadores extranjeros podría traer complicaciones para sus representados nacionales, Rivera espera que los clubes, con el dinero que se ahorrarían, puedan destinar mayores fondos para el desarrollo de las divisiones menores.

“Lo ideal sería que los chicos de las formativas se vean beneficiados, pues podría haber más recursos en los equipos. Ojalá que esto se pueda dar y ver con el tiempo”. SDP-DPI