El campeón reinante del Challenger de Salinas tuvo este lunes 4 de abril el debut esperado, tras vencer al también ecuatoriano Álvaro Guillén por parciales de 6-3 y 6-3, en el inicio del cuadro principal del torneo que se disputa en las canchas de cemento del Salinas Golf y Tenis Club.

Tras una hora y 23 minutos de partido, la primera raqueta del país validó su condición de primer sembrado del torneo y actual 148 del ranking profesional ante un oponente con el que se enfrentaba por primera vez.

El partido tuvo un desenlace parejo en los primeros games, mostrando a un Guillén con ganas de hacerle pasar un mal rato a su amigo y rival, con quien entrenó varios días previo al compromiso en la provincia de Santa Elena.

“Fue un buen inicio, obviamente, no el que quería realmente. Era uno de los pocos partidos que no quería jugar por Álvaro. Él venía preparándose muy bien conmigo a lo largo de esta semana justamente para poder darse una oportunidad diferente, pero tuvimos la mala suerte que nos tocó enfrentarnos y bueno, esto es parte del tenis. Cada uno tiene que hacer su trabajo y yo hice lo mío”, precisó Emilio, quien el año pasado ganó aquí el Challenger de Salinas 2.

El primer cabeza de serie @emiliogomez91 confirma su favoritismo y supera al también ecuatoriano @alvaroguillen03 6-3 6-3, clasificando a la 2da ronda y asegurándose 7 puntos #ATP #ChallengerdeSalinas Copa @BancoGuayaquil presentado por @CNT_EC pic.twitter.com/E7jE74qm6N — Challenger de Salinas (@SalinasOpenEc) April 4, 2022

“Tengo que reconocer que al comienzo estuve un poco nervioso sabiendo que Álvaro iba a salir muy suelto, después agarré el break del primer set y me fui rápido hasta el 4-1 del segundo doble break y me relajé un poco, pero me quedo conforme realmente porque las primeras rondas siempre son difíciles; sobre todo luego de venir de torneos muy duros y regresar a los Challengers es, sin duda, un cambio grande”, añadió el guayaquileño.

Después del quinto game la experiencia del integrante del equipo ecuatoriano Copa Davis se notó y manejó el partido, pero siempre atento, ya que Álvaro seguía metido en el partido esperando alguna oportunidad. Su triunfo le asegura 7 puntos ATP y deberá enfrentar en segunda ronda al ganador del duelo brasileño entre Pedro Boscardin Dias y Daniel Dutra Da Silva.

“Con Boscardin entrené un día acá. Es chico, muy parecido a Álvaro y Dutra es alguien de muchos años y experiencia, creo que es un jugador mucho más de arcilla, pero creo que acá las condiciones no son del cemento al que estamos acostumbrados, un poco más rápido, pero ahora me toca descansar un día y preparar el partido del miércoles”, concluyó el guayaquileño.

EL DATO

Camilo Ugo y Facundo Juárez jugaron el partido más largo de la primera jornada al disputar 2 horas 47’ de cotejo. Al final ganó Ugo por 6-2, 5-7 y 6-3. La entrada para ver los partidos es gratuita.