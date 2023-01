La Ecuafútbol considera que tiene todos los argumentos para tratar de revertir la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que le restó tres puntos en las próximas eliminatorias, por considerarla contradictoria, ambigua e injusta, en relación del dictamen por las supuestas irregularidades sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo.

“Ecuador irá con toda la fuerza del caso a pelear esa resolución del TAS, porque la entendemos contradictoria, ambigua e injusta”, aseguró Francisco Egas, titular, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al programa Marca 90.

Desde lo legal, la resolución la entendemos carente de solidez, porque son dos argumentos totalmente contradictorios, en el punto uno y en el tres de la resolución”, precisó el dirigente.

No obstante, en el primer artículo de la sanción, el TAS señaló que Ecuador no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que no había duda sobre la elegibilidad de Castillo para formar parte del equipo ecuatoriano. Según la resolución: “El jugador era elegible para actuar con la selección de Ecuador, ya que las autoridades ecuatorianas reconocieron que éste (Castillo) era nacional ecuatoriano”, dejó saber Egas.