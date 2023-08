Ha sido titular en siete de los ocho partidos que ha jugado Lionel Messi en Inter Miami. En Argentina lo llaman “el que roba los balones para Messi”, es Dixon Arroyo Espinoza, el número 3 del equipo de la MLS que está de moda en el mundo.

El volante tuvo una salida complicada de Emelec para, sin saberlo, terminar jugando con el número 1 del mundo y dice que vive un sueño. Dixon, quien siempre ha sido perfil bajo en su carrera, ahora vive con intensidad esta oportunidad. Su camiseta del Inter se la ponen cientos de ecuatorianos, en especial niños y mujeres.

- Llevar la bandera de Ecuador en el festejo del título de la Leagues Cup lo marcó para toda la vida.

- Es algo que había pensado varios días antes, lo hablé con mi esposa e hijos y les dije que si llegábamos a ser campeones se lo tenía que hacer. Todos me apoyaron. Es la bandera de mi país, además, muchas personas han estado todo este tiempo respaldándonos.

- ¿De dónde salió la bandera?

- Pedí una a Ecuador, pero se iba a tardar en llegar, entonces un amigo me la consiguió por Amazon de manera rápida y todo fue felicidad. Me la hizo llegar a mi casa y no me dijo cuánto le costó.

- ¿Cómo es la convivencia con Lionel Messi?

- Increíble. Todos lo conocemos como un gran jugador, pero ahora tengo la posibilidad de conocerlo como persona, es algo grandioso. Entro al camerino y ya está él, no lo puedo creer, uno creció viéndolo por la televisión. Estar con el mejor jugador del mundo solo Dios te lo puede permitir.

- Ahora Messi es su compañero.

- Lo tengo de frente, el sueño e ilusión de la gente es verlo jugar, pero tenerlo como compañero es un regalo. No es lo mismo jugar contra Messi que tenerlo en el día a día como compañero.

-¿Qué ve en Messi al tenerlo frente a frente?

- Messi no es de este planeta, es un ser diferente. Lo tienes cerca y es una persona normal, pero en la cancha se transforma.

¿Cree que el 2023 es el mejor año de su carrera?

Uno trabaja para conseguir los sueños, pero nunca imaginé tener uno de esta magnitud. Ahora solo disfruto lo conseguido.

- Son las cosas que el dinero no compra.

- Esa es la realidad, esto no tiene precio, esto no tiene valor, pocos tenemos esta oportunidad y solo queda aprovecharla al máximo.

- Está en la mira de todo el mundo.

- Eso crea mayor responsabilidad en todo sentido, saber que te están viendo millones de personas, por lo que Inter es ahora, representa una gran motivación. Hay que estar más seguro en el terreno de juego. Solo hay que seguir haciendo todo bien.

- ¿Se ha preguntado si esto es real?

- Llego a casa, habló con mi esposa e hijos y aún no lo creo, pienso que es un sueño, pero es la realidad. Parece una broma lo que vivo cuando digo a mi familia: me voy a entrenar con Messi, ya vengo.

- La locura de Messi e Inter Miami no tiene nada que ver con los malos días que pasó en Emelec.

- No, a Emelec lo quiero mucho, lo respeto, prefiero obviar cualquier pregunta sobre el equipo. Lo sigo y nada más. Lo único que deseo es que se recupere.

- Messi sube una foto a Instagram donde usted está y tiene más de 10 millones de me gustas. ¿Cómo tomó eso?

- (Risas) Hay que mantener la humildad, ahora todos te escriben desde Ecuador y el mundo, solo hay que tener la cabeza fría, seguir trabajando y disfrutar al máximo, tengo que dar más para que las cosas vayan bien.

- El perfil bajo que ha manejado siempre ha servido.

- Me cuido mucho como persona y jugador en todo sentido, trato de que hablen de mí por lo que hago en la cancha.

- ¿Su papá dice que es mejor que usted?

- (Risas) Lo vi jugar, pero eso dice él, quiero que seas el juez para saber quién juega mejor.

- ¿A su padre le gustaba dar fuerte?

- Siempre se lo digo y él se ríe.

- Su mamá dice que sirvió aplicar disciplina en casa.

- Mis padres son mis mejores amigos y siempre han querido lo mejor para mí.

- ¿Qué le dice a los hinchas que le apoyan y que están orgullosos de ver a un compatriota triunfar?

-Soy agradecido con los hinchas y ecuatorianos que nos siguen, gracias por el tiempo que nos dedican.

