David Farinango ratificó su categoría de mejor nadador de aguas abiertas en Latinoamérica al conseguir el fin de semana pasado el primer lugar en los 10 kilómetros de la Copa Pacífico, evento que se desarrolló en Salinas y que contó con la participación de seis países del continente.

Las proyecciones con el machaleño, de apenas 21 años, son positivas. Cierra el mejor año de su carrera deportiva, donde no solo obtuvo en Portugal su clasificación a los Juegos Olímpicos, sino que también se consagró vicecampeón del Sudamericano que se cumplió en Buenos Aires, Argentina, y en noviembre ganó el Panamericano.

“Es el resultado del esfuerzo”, dice el tricolor sin dudarlo. A diario entrena cuatro horas en el agua y cinco veces a la semana realiza trabajos en el gimnasio.

En Tokio, Farinango ocupó el puesto número 15, posición que llegó a ser la mejor de un nadador latinoamericano en esta disciplina. De ahí que hoy por hoy es considerado el mejor nadador ecuatoriano en la modalidad de aguas abiertas.

En Salinas, este último fin de semana Farinango no tuvo problemas para superar a sus rivales. Durante toda la prueba fue el líder del pelotón y llegó en solitario a la meta con un tiempo de dos horas con tres minutos. El peruano Diego Serida consiguió el segundo puesto y lo hizo después de tres minutos del arribo del representante nacional.

Sonriente por el nuevo triunfo, expresó que dedica cada momento de gloria a Dios y a sus abuelos, Carlos Farinango y Lucy Romero, quienes son sus pilares fundamentales para continuar en el deporte. “Ellos (abuelos) son mis segundos padres. Se han convertido en mi principal apoyo. Siempre están conmigo alentándome para que siga adelante”, expresó.

En 2022 el nadador empezará su preparación para los Juegos Bolivarianos, el Sudamericano y los eventos del ciclo olímpico. En el 2023 Farinango será el referente de la natación ecuatoriana en la Copa Mundo a efectuarse en el país.

Entre sus metas está el volver a unos Juegos Olímpicos para superar su marca y lograr estar entre los primeros nadadores del mundo en aguas abiertas. “Soy joven y me tengo confianza. Con trabajo lo lograré”, enfatizó.

David (atrás) con parte del grupo tricolor que se coronó campeón de la copa. Joffre Lino / Expreso

Pero no todo es deporte. David alterna la natación con sus estudios universitarios de Administración de Empresas. Cursa ya el segundo ciclo, en la ciudad de Cuenca, donde reside desde 2019. “Cuenca me ha acogido muy bien y me encuentro contento radicado allí. Es la ciudad sede del club de los Hermanos Enderica, a donde pertenezco”.

El nadador considera que la carrera deportiva no será para toda la vida, por lo que su formación académica también es fundamental y espera en poco tiempo conseguir su título profesional.

Sus compañeros de natación lo admiran mucho. Todos coinciden en que a pesar del éxito mundial conseguido, David no pierde la humildad, pues siempre comparte con ellos sus experiencias en los torneos en los que ha participado desde muy joven. “Es un ser humano fantástico, todos en la familia lo queremos un montón. Sus triunfos recién empiezan”, manifestó la nadadora Ariana González, seleccionada ecuatoriana y prima de Farinango.