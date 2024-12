Crisis en el fútbol de Ecuador: Aucas y un título que aún ni paga

Aucas, clasificado a Copa Sudamericana, tiene una temporada compleja en 2025. Si bien los jugadores del plantel entrena, la realidad es que no pueden fichar nuevos refuerzos.

Sociedad Deportiva Aucas es otro de los clubes ecuatorianos que al momento se encuentra sin posibilidades de fichar jugadores. En su caso, la sanción actual es por tres periodos (tres mercados); sin embargo no es una medida definitiva, sino un mecanismo de ‘presión’ que le obliga a pagar o llegar a acuerdos con los demandantes en FIFA antes de poder inscribir cualquier jugador para la nueva temporada.

En una sencilla búsqueda en la pagina oficial de la FIFA, en el área legal, se puede conocer el detalle de las sanciones que en total son siete por deudas entre julio y diciembre. La última, y que levantó nuevamente las alertas sobre este tema, consta con fecha 24 de diciembre.

En cada una se marca el día de inicio y se determina el mismo castigo de prohibición de fichajes por tres periodos.

Las primeras en conocerse fueron las relacionadas a deudas con varios jugadores que conformaron la plantilla del 2022, la misma que paradójicamente le dio a Aucas su primer título en la historia de los campeonatos nacionales. De hecho, uno de los primeros en recibir el fallo de FIFA a su favor fue el director técnico venezolano César Farías, en septiembre.

El inicio de todo

Aucas se proclamó campeón por primera vez del campeonato LigaPro 2022. Archivo

El escándalo de los premios por el título destapó la grave crisis en que se encontraban, pues jugadores como Cain Fará o Víctor Figueroa expresaron su malestar en los meses posteriores a conseguir el triunfo y no continuar en Aucas. Incluso llegó a filtrarse un documento en donde el principal dirigente del club firmaba las cifras que recibirían al conseguir el trofeo.

Fue ese documento el que no se respetó y el cual los jugadores llevaron para entablar la demanda en la FIFA. Desde el club la respuesta fue que lo firmado no tenía validez al no ser el representante legal del club quien lo oficializaba, sino Danny Walker, el principal empresario a cargo del cuadro oriental.

Al final los jugadores tuvieron la razón y hoy Papá está contra las cuerdas, apurando negociaciones y pagos para poder armar su equipo 2025.

A la par que resuelve las deudas, el club ya ha concretado la llegada de nuevos refuerzos como Daniel Porozo, Estalin Segura y el mexicano Juan José Vásquez, aunque ninguno de ellos ha podido ser anunciado oficialmente debido al bloqueo.

En el equipo hay tranquilidad

El equipo continúa con los entrenamientos de cara al 2025. Cortesía

Aunque las sanciones de prohibición de fichar son tremendamente escandalosas para un club, y dan cuenta del endeudamiento de varios equipos del país, desde Aucas se han encargado de aclarar en estos meses que, en su caso, no se trata de una sanción definitiva.

Una fuente cercana a la dirigencia manifestó a este medio que la próxima semana se terminarían los arreglos para proceder a levantar la suspensión en cada caso. Mientras tanto, mantienen la calma y el plan es seguir concretando jugadores para el equipo que continuará dirigiendo Gabriel Pereyra.

Esperan una ´platita´

En su afán de recuperar valores en medio de una compleja situación económica, Aucas llevó adelante un reclamo ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) por la no entrega de un millón de dólares por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en 2022. Ese año, cuando Aucas fue campeón, la Conmebol entregó esa cifra a cada una de sus asociaciones para que lo trasladen a sus campeones, con la posibilidad de repartirlo incluso en dos partes.

El destino de ese premio lo decidió la FEF y quiso que sea para el campeón de su torneo, la Copa Ecuador. De ahí que Independiente del Valle fue el que finalmente se quedó con esa ´platita´ y en aquel momento no se conoció por parte de la Ecuafutbol que el premio provenía del ente sudamericano, por lo que desde Aucas no hubo un reclamo inmediato en dicha fecha.

Sin embargo después, conociendo más información, decidieron demandar ante el TAS por sentirse discriminados en lo actuado por la FEF, al comprobar que en todo el resto de federaciones de la región el dinero fue entregado al campeón del torneo. El recurso se encuentra ya a instancias del TAS y Aucas espera respuesta en las próximas semanas.

