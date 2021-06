Copa Sudamericana: Liga de Quito ante Gremio e Independiente con Bragantino

Liga de Quito e Independiente del Valle ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Copa Sudamericana. El sorteo se realizó la mañana de este martes 1 de junio de 2021.

En Brasil también hay oposición a la Copa América Leer más

A los dos les tocó rivales brasileños. Liga de Quito enfrentará a Gremio, mientras que Independiente del Valle se medirá con Bragantino.

Los dos equipos ecuatorianos llegaron a este torneo por quedar terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto, sus rivales ganaron sus respectivos grupos en la Sudamericana.

Cabe anotar que Bragantino, rival del rayado, ganó el grupo donde estuvo Emelec en la última jornada. Ese fue uno de los golpes más duros para los eléctricos.

Otra de las llaves más llamativas será el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol. Las otras llaves enfrentarán a Santos vs Independiente (ARG); América de Cali vs Atlético Paranaense; Junior (COL) vs Libertad; Táchira vs Rosario Central y Sporting Cristal (Washington Corozo) vs Arsenal