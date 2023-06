Copa Sudamericana: Liga de Quito y su dominio sin gol

El juego ofensivo de Liga de Quito ante Botafogo no tuvo su premio y ahora la clasificación directa a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana ya no está solo en sus manos, y se definirá en la fecha final.

Gareca confiesa que antes de dirigir a Vélez estuvo cerca de entrenar a Ecuador Leer más

Los albos necesitaban una victoria ante los brasileños para asumir el liderato del grupo y sellar en casa, ante César Vallejo de Perú, el boleto a los octavos de final. El arquero Lucas Perri fue la figura y el artífice que los brasileños sigan en el primer lugar del grupo A, con los mismos nueve puntos de la U, pero con mejor diferencia de goles.

El DT Luis Zubeldía señaló que “fue un partido de alta intensidad con dos equipos muy parejos, la diferencia la iba a marcar el que anote. Dominamos el partido, lastimosamente no pudimos concretar”.

También defendió el accionar de sus pupilos al mencionar que “no podemos tapar el esfuerzo de los jugadores, el resultado no marca el desarrollo del juego. No podemos decir que no se jugó bien porque no se ganó, fuimos claramente superiores y el grupo queda muy abierto”.

En este punto se mostró molesto por una pregunta en la que se cuestionaba la titularidad y aporte del ariete José Angulo. “No coincido con lo que está diciendo y creo que sé bastante más que usted de fútbol, pero le voy a contestar. El Tin hizo un buen primer tiempo, creó situaciones, solo tuvo un error. El segundo tiempo le costó un poco más, por eso lo saqué”, manifestó Zubeldía.

Haaland y una certera confesión previo a la final de Champions League Leer más

Para clasificar de forma directa los albos necesitan ganar a César Vallejo y esperar que Botafogo no pase del empate con Magallanes de Chile. Si los brasileños ganan en casa, los universitarios están obligados a sacar una mayor diferencia de goles ante el cuadro peruano.

Esto lo tienen claro en la U. “Nos duele no ganar, pero esto está muy abierto, en el próximo partido tenemos que hacer un gol más que Botafogo y asumimos esa responsabilidad”, dijo el zaguero Facundo Rodríguez.

A Liga de Quito, si termina en segundo lugar de su serie, también le queda el ‘premio consuelo’ del repechaje ante uno de los terceros de los grupos de la Copa Libertadores. La Sudamericana es vista por los albos como el ‘salvavidas’ del semestre en el que no pudieron conseguir otro de sus objetivos, ganar la primera etapa de la LigaPro.