El pasado domingo 25 de octubre se jugó el clásico del astillero, un partido crucial por la resolución del campeonato y para definir al ganador de la segunda etapa de Liga Pro. Los eléctricos se llevaron la victoria 2-1 y acortaron distancia con el puntero, Independiente del Valle. La figura del partido fue Joao Rojas, que marcó un doblete.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el equipo azul, que hoy recibió una sanción impuesta por el COE Nacional que le impedirá jugar en su estadio con su gente, el resto de la temporada. Esta medida se da porque el equipo eléctrico habría excedido el aforo establecido, y también por los incidentes que existieron previo y durante el partido entre hinchas de Emelec, que se enfrentaron a golpes y piedras en las afueras del estadio.

Durante los primeros minutos del clásico, el árbitro central detuvo el partido porque en la localidad de general hubo un enfrentamiento entre hinchas, que incluso, sacaron cuchillos para agredirse, imágenes que se volvieron virales en redes sociales. Estos incidentes han sucedido desde antes de la pandemia por Covid 19, se presume que es por una pugna interna de poder en la barra brava del equipo eléctrico, Boca del Pozo.

Juan Zapata, presidente del COE Nacional, en una rueda de prensa expuso todos los incumplimientos que se habrían dado en este encuentro e informó las sanciones:

No se cumplió con la venta de entradas en línea, se detectó certificados de vacunación falsos. Se incumplió con el aforo, no se permitió el ingreso a personal del Ministerio, no existió distanciamiento, los baños no contaban con agua y jabón. Además se registró afectación en el orden público y enfrentamientos con la policía. Por lo tanto, el COE Nacional resolvió disponer a la Intendencia no autorizar los encuentros deportivos en el Estadio Capwell ni en el estadio Christian Benítez para el partido entre Guayaquil City vs. Emelec

Juan Zapata