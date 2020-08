Chito Vera: “Voy a acabar a O'Malley”

La de este sábado será una quincena con puños, patadas y toda la sal prieta que el peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera pueda meterle al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC) cuando se enfrente, desde las 20:00, a Sean O’Malley en la cartelera estelar del UFC 252.

El ecuatoriano, quien tiene un récord de 15 victorias, 6 derrotas y 1 empate, está listo en Las Vegas, Nevada, para el combate que será visto en 170 países, donde llega la UFC.

Chito, quien es peso gallo, viene de perder por fallo de los jueces ante el chino Song Yadong el 16 de mayo pasado, y antes del importante duelo habló en exclusiva con EXPRESO.

“La pelea de ahora es de mucho peso. Sin embargo la gente piensa que por ser más grande, es diferente y más importante que el resto, pero no es así, para mí es lo mismo. Este es un deporte muy mental y debes tener la mente clara. Es una pelea más (la de O’Malley) y confío en lo que he hecho. No voy a llegar a la decisión. Lo voy a acabar, y no lo digo solo por decirlo, sino porque sé que estoy preparado. No tengo dudas de eso, saldremos con todo”, manifestó seguro Vera.

Si bien para los ecuatorianos la pelea de Chito es la principal, el combate estelar será entre los pesos completos: Stipe Miocic y el actual número uno del ranking mundial, Daniel Cormier.

En lo personal, el tricolor, confesó que durante la pandemia estuvo entrenando en California bajo estrictas normas de bioseguridad para no contagiarse. Eran jornadas de dos veces por día. De ahí que después de la última pelea solo descansó poco tiempo, debido a los golpes, y comenzó a prepararse para enfrentar a O’Malley.

“Conozco tipos que en el gimnasio son una máquina, me dan un paliza, pero a la hora de competir se hacen en los pantalones. En este deporte no puedes tener la mente débil, tienes que ser fuerte. Esa es mi confianza, a la hora de pelear no tengo dudas, solo de ir al frente sí o sí”, acotó.

Sobre la polémica última pelea contra el chino Song Yadong, en la que toda la crítica dio como ganador al tricolor, Vera comentó: “En el momento que no me alzaron la mano dije ‘ya estaba’, pero no soy de quedarme callado e hice sentir lo que pensaba. Pero eso ya fue, yo gané y eso me da confianza, y nadie en el mundo dijo lo contrario. Esa pelea me dio más fans”, expresó Chito.

El peleador hoy por hoy, y tras la crisis mundial por el coronavirus, es claro en sus ideas: “Tengo la oportunidad de volver a competir, tengo trabajo y eso es una bendición. No todos tienen trabajo en este momento. Hay muchos que se están quedando sin eso. Ahora tengo la pelea, eso es lo positivo, estoy listo para eso”, comentó.

Finalmente, sobre las locuras mediáticas de su rival de hoy, Sean O’Malley, Chito no le vio mayor trascendencia porque dijo conocer que a él le gusta hacer eso: “Creo que a mí en cambio a veces me gusta hablar de más, lo voy a vencer ante su público. Toca meterle un poco de show; la gente que me conoce sabe las bromas que sé hacer”, apostilló.

La sátira de O’Malley

El peleador norteamericano será el rival este viernes de Chito Vera. Cortesía

Tiene 25 años, nació en Estados Unidos y es el actual # 14 en su categoría, con la particularidad de que tiene un récord de 12 peleas ganadas y ninguna derrota (12-0-0) en la UFC. Basándose en ese estatus, el norteamericano se pintó el cabello con los colores de la bandera de Ecuador para desafiar a Chito.