Carlos Alberto ‘Cuqui’ Juárez, exatacante de Emelec, y José Luis Perlaza, exdefensa de Barcelona, son el mejor ejemplo de que el fútbol sirve para unir sin importar el color de la camiseta. Ellos junto con Robert Armijos son los anfitriones del programa ‘Leyendas’, que se transmite por YouTube, donde invitan a colegas a contar sus historias.

Las reacciones de Byron Castillo tras el fallo de la FIFA Leer más

Juárez y Perlaza fueron rivales en la cancha, incluso tuvieron varios encontronazos, pero eso se quedó en los 90 minutos. Ahora tienen una forma diferente de ver el Clásico del Astillero.

“Ahora (vivo los Clásicos) tranquilo, porque lo veo desde otro punto de vista. En la cancha tenía la ansiedad de conseguir la victoria. Ahora no pasa nada, uno puede ponerse loco, pero no pasa nada”, empezó explicando el Cuqui.

Perlaza rememoró cómo los vivía en su época de jugador. “Mi memoria se remonta a la semana previa al partido. Ahora como hincha lo hago con más mesura, algo que antes no lo hacía. Desde adentro es otro el panorama, se vivían semanas tensas, desde cuidarme en la alimentación”.

El papel del hincha es fundamental y ahora ellos son uno más. El Cuqui insulta en su cabeza y Perlaza no se complica.

Clásico del Astillero: “Queremos evitar jugar la final”, dice Fabián Bustos Leer más

“A veces en mi cabeza estoy murmurando un insulto, pero no me sale de la boca, sobre todo cuando las cosas no salen bien y más aún cuando los errores son de mi equipo. Insulto por lo bajo”, dijo Juárez.

“A estas alturas lo veo de otra forma. Ver los toros de lejos es diferente”, agregó Perlaza.

Al ser compañeros en su programa, dejan sobre la mesa que a pesar de su pasado, hoy tienen una gran relación.

“Con Perlaza a veces nos matamos, pero de risa. Y lo mismo pasó cuando le hicimos cosas al Pancho Cevallos, pero todo era en la cancha, nada más, porque defendía los colores. Después de los 90 no pasa nada. Eso debe también pasar con los fanáticos”, sugiere Juárez.

“Cuando éramos jugadores activos, todo quedaba en la cancha, donde queda la rivalidad. Eso pasa con Juárez ahora. Antes sucedía con Óscar Bagüí, después de los partidos nos íbamos a comer, además somos compadres y eso pasaba después de los Clásicos. Lo malo es que ciertos hinchas después del partido te quieren lanzar piedras. La violencia no debe de existir después del partido”, explicó Perlaza.

Emelec vs.Barcelona: La zaga, un bloque firme para el Clásico del Astillero Leer más

Recordaron sus duelos en la cancha. “Siempre Perlaza me pegaba, y me pegaba por las puras. Una vez me confesó que cuando le tocaba jugar en contra, la noche anterior no podía dormir, es por eso que me daba durísimo. Pero luego no pasaba nada”, relata el Cuqui.

“Cuando jugaba en Olmedo tenía 21 años y el Cuqui ya era de los grandes. Él estaba en Deportivo Quito y nos habíamos ‘sacado chispas’. Nos encontramos en un centro comercial, pero hablamos de buena manera. Pensé que me iba a decir lo del partido, pero fue un caballero. Claro que me mostró los rasguños que tenía en el cuello, pero no sucedió nada más”.

Al pedirle sus análisis del partido inmortal y cuál es su favorito, ambos dan sus puntos de vista y reconocen que tiene que haber un ganador. El empate no ayuda a ninguno.

“Recuerdo todo lo vivido con Emelec, pero estos partidos son diferentes. ¡Ojo!, no puede existir empate, eso no le favorece a nadie. Los dos necesitan la victoria”, reconoce el Cuqui.

Clásico del Astillero: Alexis Zapata y Leonai Souza, en duda por lesiones Leer más

“Una sana envidia por los que están jugando, eso es lindo, uno extraña esa adrenalina. También ver cómo la familia se divide por los colores. Ahora como hincha, prefiero que gane Barcelona y que le vaya bien y que no tenga que jugar la final”, anhela Perlaza.

Ambos jugaron una cantidad importante de Clásicos del Astillero y el Cuqui recuerda el primero que jugó.

“Le hice un gol de cabeza a Carlos Luis Morales (+), tras un centro de Rubén Beninca. Ganamos 2-1. Eso nunca lo olvidaré”, explicó.

Mientras que Perlaza “siempre recuerdo el 5-0 en el Monumental, (2012) eso quedó en la retina del hincha”.