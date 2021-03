Bustos se imagina "un bonito partido" ante Guayaquil City

Fabián Bustos sabe que Guayaquil City es un rival peligroso, pero confía que Barcelona obtendrá un buen resultado en el partido programado para las 18:00 del 7 de marzo, en el estadio Christian Benítez.

Y un día se acabó el dinero en el fútbol de China Leer más

"Me imagino un partido similar al que jugamos en el estadio de ellos. Me gusta cómo juega Guayaquil City, tiene un buen entrenador, ellos no renunciarán a su idea de juego, les gusta tener la pelota, salir jugando. Nosotros trataremos de hacerle daño, tratando de anular sus puntos fuertes, ojalá no tengamos errores porque me imagino que quedaremos expuestos al momento de atacar y ellos pueden aprovecharlo", dijo el estratega argentino.

El Toro Bustos también a la ausencia de gol de Carlos Garcés, el centrodelantero que él recomendó. "Jugamos con un solo nueve, un hombre de área, pero los ofensivos tienen total libertad para llegar a posición de gol y no solo pensando que Carlos haga goles, porque provoca muchas paredes, desmarcas para el juego colectivo, lo mismo que Gonzalo Mastriani, quien tiene características diferentes, pero de mucha utilidad para Barcelona".

Finalmente dejó abierta la posibilidad de que Sergio Quintero sea transferido a otro club (Olmedo), aclarando que, aunque le es de utilidad, hoy "le cuesta encontrar espacio en equipo", debido a "la gran cantidad de futbolistas con los que cuenta".