Brasil vs. Francia: duelo de titanes en Boston | Horarios y alineaciones probables

Las potencias miden fuerzas en Boston; un duelo de estrellas mundiales que servirá como ensayo clave previo al Mundial 2026

El fútbol internacional se detiene este jueves 26 de marzo para presenciar uno de los clásicos más vibrantes del planeta. Brasil y Francia se ven las caras en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un amistoso que sirve de termómetro de lujo de cara a la Copa del Mundo 2026. Con figuras de la talla de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé en el campo, el espectáculo está garantizado.

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¿A qué hora juegan Brasil y Francia hoy?

El pitazo inicial en territorio estadounidense está programado para las 16:00 (hora local). Dependiendo de tu ubicación, estos son los horarios para no perderte el encuentro:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Brasil y Uruguay: 17:00

Chile y Paraguay: 17:00

México (Centro): 14:00

Estados Unidos (Este): 16:00 / (Pacífico): 13:00

Ambas escuadras llegan con realidades distintas en sus enfermerías. Mientras Carlo Ancelotti busca consolidar su esquema en la Canarinha, Didier Deschamps sigue afinando el bloque defensivo de Les Bleus.

Kylian Mbappé, delantero de Francia. CHRISTOPHE PETIT TESSON

Posible once de Brasil

La selección brasileña saltaría al campo con un esquema ofensivo liderado por la velocidad de sus extremos

Brasil: Ederson; Wesley, Leo Pereira, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Joao Pedro.

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Posible once de Francia

El conjunto galo apostaría por su potencia física y el desequilibrio de Mbappé:

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Para los aficionados en Sudamérica, la señal oficial estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de ESPN+.

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