¿Quién ganará en Ecuador vs. Marruecos? Análisis y pronóstico del amistoso en Madrid

Moisés Caicedo y Brahim Díaz protagonizan un duelo de alta intensidad en Madrid, donde la solidez defensiva será clave

El primer amistoso de Ecuador en 2026 será ante Marruecos.

La selección de Ecuador se enfrenta a Marruecos este viernes 27 de marzo en el estadio Metropolitano de Madrid. Este compromiso amistoso de la fecha FIFA sirve como preparación crucial para el Mundial 2026, donde ambos equipos buscan consolidar sus esquemas tácticos y funcionamiento colectivo.

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El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega con una racha de quince partidos invicto, destacando por su imponente solidez defensiva. Con figuras como Moisés Caicedo y Willian Pacho, la Tri ha demostrado ser un muro difícil de romper, concediendo muy pocos goles en sus recientes presentaciones.

Por su parte, Marruecos atraviesa una etapa de transición tras la reciente salida de Walid Regragui. Bajo el mando de Mohamed Ouahbi, los Leones del Atlas apuestan por el talento de Brahim Díaz y Achraf Hakimi para mantener el estatus de potencia mundial alcanzado en Qatar.

Enner Valencia (d) es la referencia ofensiva de Ecuador. ARCHIVO / EXPRESO

Marruecos, favorito en el amistoso ante Ecuador

Las casas de apuestas muestran un panorama sumamente equilibrado para este duelo en territorio español. Marruecos parte con una ligera ventaja en los momios con una cuota de 2.05, mientras que el triunfo de Ecuador paga 3.40, reflejando la paridad esperada entre ambas escuadras.

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El historial reciente de Ecuador contra selecciones africanas genera cautela, recordando la eliminación ante Senegal en el último Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el presente defensivo de los sudamericanos y el cambio de proceso en Marruecos sugieren un trámite cerrado con pocas ocasiones claras de gol.

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Pronóstico de la inteligencia artificial

Considerando el orden táctico de Beccacece y la calidad individual marroquí, el pronóstico más probable según Gemini es un empate 1-1. Los mercados de apuestas sugieren apostar por "menos de 2.5 goles", anticipando un choque estratégico donde las defensas prevalecerán sobre los ataques en Madrid.

Todo lo que debes saber sobre nuestro encuentro del viernes 🆚🇲🇦. pic.twitter.com/IskhzUf9EA — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 25, 2026

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