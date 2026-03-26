Gonzalo Plata: Su futuro entra en evaluación en Flamengo por indisciplina

El ecuatoriano no encaja en el esquema de Leonardo Jardim y el club analiza una posible transferencia tras el Mundial 2026

La actualidad de Gonzalo Plata en Flamengo atraviesa un momento de incertidumbre. La llegada del técnico portugués Leonardo Jardim ha modificado el panorama del extremo, quien ha perdido protagonismo y quedó fuera de las últimas convocatorias por decisión técnica.

El cambio de rol del ecuatoriano se hizo evidente tras el partido ante Corinthians, disputado el 22 de marzo. En rueda de prensa, Jardim enfatizó que en su equipo tienen prioridad los jugadores que demuestren “concentración, actitud y compromiso físico”, en declaraciones interpretadas por la prensa brasileña como una referencia indirecta a Plata.

En lo deportivo, los números reflejan su relegación: apenas ha sumado 21 minutos en cuatro encuentros desde la llegada del nuevo cuerpo técnico.

De pieza clave a jugador transferible

El presente contrasta con lo ocurrido en la temporada anterior. Bajo la dirección de Filipe Luís, Plata fue parte importante del plantel que conquistó la Copa Libertadores y el campeonato brasileño en 2025.

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Sin embargo, la planificación actual del club apunta a una posible salida. Flamengo invirtió cerca de nueve millones de euros en su fichaje y, con un valor de mercado cercano a los ocho millones, la dirigencia lo considera un activo con opciones de transferencia.

La intención sería esperar su participación con Ecuador en el Mundial 2026, con el objetivo de revalorizarlo y negociar su venta hacia ligas del exterior, entre ellas la Premier League.

🇧🇷🇪🇨 En Brasil hay un escándalo luego se que se filtren los actos de INDISCIPLINA de Gonzalo Plata en Flamengo:



‼️ Durante 2025, el ecuatoriano fue visto en BOLICHES las noches previas a partidos importantes y LLEGÓ TARDE a los entrenamientos.



⛔ En varias ocasiones, Plata… pic.twitter.com/Bkll6nNb8t — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 26, 2026

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Cuestionamientos fuera del campo

A la par de su situación deportiva, han surgido reportes en medios brasileños sobre inconformidades del cuerpo técnico respecto a ciertos hábitos del jugador. De acuerdo con reportes de prensa, existirían observaciones relacionadas con su comportamiento y adaptación al grupo.

No obstante, las versiones más sensibles que circulan en redes sociales no han sido confirmadas por fuentes oficiales, por lo que se mantienen en el terreno de la especulación.

Un escenario abierto

El futuro de Gonzalo Plata en Flamengo dependerá de su capacidad para revertir este momento. Con la cercanía del Mundial 2026, el ecuatoriano enfrenta un periodo clave en el que deberá recuperar protagonismo y responder a las exigencias del cuerpo técnico, por ahora, su continuidad en el club brasileño no está asegurada.

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