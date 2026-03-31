Beccacece pule detalles en Ecuador de cara al Mundial 2026

Los exseleccionados Paúl Ambrosi y Pietro Marsetti coinciden en que la selección debe ser más efectiva en ataque.

El experimentado delantero Enner Valencia (i) será el encargado de comandar el ataque de la Tricolor para el Mundial 2026.

Los partidos comprobatorios ante Marruecos y Países Bajos permitieron al entrenador Sebastián Beccacece afinar detalles en la Tricolor para llegar a punto al Mundial 2026.

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La selección debutará el 14 de junio ante Costa de Marfil, en el inicio de los juegos del grupo E que lo completan Alemania y Curazao.

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“Tenemos buenas expectativas y esperemos que en los partidos de preparación el profesor (Beccacece) haya encontrado lo que necesita para el Mundial, en este caso en la parte ofensiva y trabajar en la parte mental, que es fundamental para el torneo”, analizó Paúl Ambrosi, quien jugó el Mundial Alemania 2006.

Para Pietro Marsetti, uno de los seleccionados que empezó el cambio en el fútbol ecuatoriano de la mano de Dussan Draskovic, considera que “este Mundial será una buena oportunidad de hacer un gran papel por el plantel que tiene el entrenador y porque nuestro fútbol ha crecido enormemente”.

El encuentro ante Costa de Marfil se disputará en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. Tras este duelo, Ecuador se medirá con Curazao y Alemania, el 20 y 25 de junio, respectivamente.

Los exseleccionados detectaron algunos puntos en los que Beccacece debería trabajar para potenciar el rendimiento del combinado nacional en la cita mundialista.

Para Marsetti, el estratega argentino “debería trabajar más en la pelota detenida, es decir, preparar jugadas en tiros libres directos e indirectos y en los saques de esquina, porque es un aspecto que no lo hemos aprovechado”.

El exjugador de Liga de Quito enfatizó que “Ecuador tiene jugadores con buena pegada como Enner Valencia o Moisés Caicedo, pero para lograr convertir goles en esa situación, se debe quedar practicando este tipo de cobros”.

El DT Sebastián Beccacece (I) apostó por John Yeboah como carta ofensiva. OSCAR DEL POZO / AFP

Entre tanto, Ambrosi sostuvo que “ofensivamente debemos mejorar mucho, quizás no cambiando los nombres, sino en la forma de generar peligro, no llegar con tantos centros, sino más bien jugar en profundidad para aprovechar la potencia de nuestros delanteros”.

CAMBIAR O PONER JUGADORES

No se animaron a indicar si faltaba o sobraba algún jugador de los que ha utilizado Beccacece porque entienden que “ese es el trabajo del entrenador y, aunque no estemos de acuerdo, hay que respetar”, dijo Ambrosi.

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Los especialistas auguraron que Ecuador avanzará de la primera fase y si “se dan las cosas y tiene suerte, llegará a instancias importantes como los cuartos de final”, mencionó el exlateral izquierdo.

Por su parte, Marsetti analizó que “con el equipo que tiene, si no pasa de la fase de grupos, sería un fracaso, pero creo que va a lograr sitios estelares”.

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