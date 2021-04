Barcelona vs. Boca Juniors: La única victoria fue ante Diego Maradona

Barcelona y Boca Juniors, dos nombres que en sus países mueven masas como ningún otro. Que en la historia de ambos hay protagonistas emblemáticos que no solo lograron trascender en el club. La Copa Libertadores vuelve a conectar al club más popular de Ecuador con el más de Argentina en un choque por fase de grupos.

Es cierto, Barcelona no solo medirá a Boca Juniors en el Grupo D de la Copa, también deberá medirse a The Strongest de Bolivia y al vencedor de la llave entre Santos y San Lorenzo, que por ahora la tiene bien encaminada el conjunto brasileño.

Pero la historia une a estos dos clubes con momentos muy recordados, como por ejemplo la única victoria que registra Barcelona en duelos contra Boca Juniors, que se dio el 20 de diciembre de 1981 por 3-2.

Barcelona venía de coronarse bicampeón nacional y gozaba de figuras como Pepe Páez, Flavio Perlaza, Galo ‘Mafalda’ Vásquez, Carlos Torres Garcés, Wilson Nieves y Juan Madruñero. Mientras que en la esquina xeneixe aparecía un tal Diego Armando Maradona con 21 años; Oscar Ruggeri, Hugo Gatti, Migue Ángel Brindisi, Ricardo Gareca, entre otros.

Barcelona ganaría ese choque con tantos de Mafalda Vásquez, Perlaza y un autogol de Jorge Ramoa al minuto 90. Por Boca anotaron Hugo Perotti y el Cabezón Ruggeri. Todos esto en el marco de un amistoso disputado en el estadio Modelo Alberto Spencer.

Mafalda Vásquez conversó con EXPRESO sobre aquel encuentro hace 40 años y recuerda cómo fue anotarle a Gatti.

“Fue un momento muy bonito haberlos enfrentado. Estaba Maradona que era muy talentoso y otros grandes jugadores, pero me trae satisfacción recordarlo, sobre todo, porque en ese partido pude anotar. Pudimos ganarle con ese gol que le hice a Gatti, que era un gran portero de alta estatura. Ellos se picaron, como siempre (ríe), a nadie le gusta perder”, dijo.

Adicional cree que este Barcelona 2021 “está bastante bien, tiene un buen equipo y tiene herramientas para dañar” a este nuevo Boca.

Nicolas Burdisso (I) de Boca Juniors intenta quitarle el balon a Ariel Graziani, quien marcó el mejor gol de la edición 2003. AFP

Un poco más contemporáneo, es inevitable traer a la discusión el primer duelo oficial por Copa Libertadores, que nos dejó un gol inolvidable facturado por Ariel Graziani, que fue el tanto 9.000 del torneo y el mejor de esa edición 2003.

“Fue una pelota que me tira Ayoví de la mitad de la cancha, la paro de pecho y pensé en centrar. Pero como no me chocaba nadie, no me marcaban, me perfilé y le pegué. Me llamó la atención porque en ningún lado del mundo te dan tanto tiempo para controlar en el área. No tomé la magnitud del gol hasta que lo vi al día siguiente, ahí recién me cayó la ficha del gol que hice”, comenta Graziani de ese recuerdo.

Si bien Barcelona cayó 2-1 esa noche del 5 de marzo del 2003 en la Bombonera, aquel gol quedó guardado para siempre en la retina del simpatizante amarillo.

Luego hay otros aspectos que conectan la historia de estos dos titanes sudamericanos. Damián Díaz, ídolo torero, estuvo mucho tiempo en Boca Juniors y compartió cancha con Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente del club que lo verá al Kitu desde la platea.

Brindisi es otro nombre que conecta ambos rincones: un futbolista querido por el hincha de Boca, también llevó a Barcelona a su primer final de Copa Libertadores, como DT.

Las posibles fechas para sus enfrentamiento son el 5 de mayo en el Monumental y 19, de ese mismo mes, en la Bombonera. Barcelona y Boca, un duelo que atraerá todos los focos.