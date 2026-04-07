Barcelona SC vs Cruzeiro: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC inicia su sueño continental. Este martes 7 de abril 2026, el estadio Monumental de Guayaquil será el escenario del choque entre el conjunto Torero y Cruzeiro de Brasil, en un duelo correspondiente a la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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Con realidades opuestas, ambos equipos buscan un arranque que marque el camino hacia la gloria eterna.

¿A qué hora juega Barcelona SC hoy contra Cruzeiro?

El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio Monumental de Guayaquil

Horarios internacionales

Ecuador, Colombia, Perú: 19:00

Brasil, Argentina, Chile: 21:00

Miami, Nueva York: 20:00

Darío Benedetto comandará el ataque de Barcelona SC.FREDDY RODRÍGUEZ

Dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE

Para no perderte ningún detalle del debut del Ídolo del Astillero, estas son las opciones oficiales:

Televisión (Cable): ESPN 2.

Streaming (Digital): Disney+ Premium.

Barcelona SC: El momento dulce del equipo de Farías

El Ídolo llega en un estado de forma envidiable. Tras la histórica victoria 2-0 ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado, los amarillos escalaron a la tercera casilla de la LigaPro 2026 con 12 unidades.

Pese a la sensible baja de Joao Rojas por lesión, el esquema de Farías se apoya en la jerarquía del argentino Darío Benedetto y la explosividad de Luis Cano.

Cruzeiro: Un gigante herido en crisis

A diferencia del local, Cruzeiro llega a Guayaquil sumido en una crisis deportiva. Ocupa la posición 17 del Brasileirao 2026 (zona de descenso) con apenas 7 puntos.

Cruzeiro está en la zona del descenso del Brasileirao 2026.

Sin embargo, La Raposa cuenta con el talento del ecuatoriano Keny Arroyo, quien conoce bien el gramado del Monumental, y la peligrosidad de Matheus Pereira.

Alineaciones probables para el debut

Barcelona SC (4-3-3)

Portero: José David Contreras.

Defensas: Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla.

Mediocampistas: Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz.

Delanteros: Luis Cano, Héctor Villalba, Darío Benedetto.

Cruzeiro (4-3-3)

Portero: Matheus Cunha.

Defensas: Kaua Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Villaba, Kaiki Bruno.

Mediocampistas: Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira.

Delanteros: Christian, Keny Arroyo, Kaio Jorge.

Previa de Barcelona SC vs Cruzeiro