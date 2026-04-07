Barcelona SC debuta en Copa Libertadores 2026: la alineación de César Farías para vencer a Cruzeiro
Conoce la posible alineación de Barcelona SC y Cruzeiro para el enfrentamiento clave de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026
Barcelona SC inicia su camino en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con un desafío de alto voltaje. Este martes 7 de abril, el Ídolo del Astillero recibe a Cruzeiro en el Estadio Monumental de Guayaquil.
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El técnico César Farías ha diseñado un esquema táctico equilibrado para frenar el poderío brasileño y asegurar los primeros tres puntos en casa.
¿A qué hora juega Barcelona SC hoy vs Cruzeiro?
El partido arrancará a las 19:00 (hora de Ecuador). Este duelo es vital para las aspiraciones amarillas en una zona donde también compiten gigantes como Boca Juniors y la Universidad Católica de Chile.
Alineación probable de Barcelona SC
Farías apostaría por un sistema 4-5-1, reforzando la zona medular para controlar la posesión frente a los de Belo Horizonte:
- Portero: José Contreras.
- Defensas: Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez y Gustavo Vallecilla.
- Mediocampistas: Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano y Héctor Villalba (extremos).
- Delantero: Darío Benedetto, el referente en ataque.
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Cruzeiro: El regreso de Keny Arroyo al Monumental
El equipo brasileño llega con una plantilla estelar, destacando la presencia del joven ecuatoriano Keny Arroyo, quien conoce bien el gramado del Monumental.
- Once de Cruzeiro: Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo y Kaio Jorge.
Alineación de Barcelona SC vs Cruzeiro
¿Dónde ver el partido en vivo hoy?
Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial estará disponible en:
- Televisión por cable: ESPN 2.
- Streaming: Disney+ Premium.