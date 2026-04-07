Barcelona SC debuta en Copa Libertadores 2026: la alineación de César Farías para vencer a Cruzeiro

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC inicia su camino en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con un desafío de alto voltaje. Este martes 7 de abril, el Ídolo del Astillero recibe a Cruzeiro en el Estadio Monumental de Guayaquil.

(Te invito a leer: Barcelona SC vs Cruzeiro: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores 2026)

El técnico César Farías ha diseñado un esquema táctico equilibrado para frenar el poderío brasileño y asegurar los primeros tres puntos en casa.

¿A qué hora juega Barcelona SC hoy vs Cruzeiro?

El partido arrancará a las 19:00 (hora de Ecuador). Este duelo es vital para las aspiraciones amarillas en una zona donde también compiten gigantes como Boca Juniors y la Universidad Católica de Chile.

Darío Benedetto comandará el ataque de Barcelona SC.FREDDY RODRÍGUEZ

Alineación probable de Barcelona SC

Farías apostaría por un sistema 4-5-1, reforzando la zona medular para controlar la posesión frente a los de Belo Horizonte:

Portero: José Contreras.

Defensas: Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez y Gustavo Vallecilla.

Mediocampistas: Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano y Héctor Villalba (extremos).

Delantero: Darío Benedetto, el referente en ataque.

Cruzeiro: El regreso de Keny Arroyo al Monumental

El equipo brasileño llega con una plantilla estelar, destacando la presencia del joven ecuatoriano Keny Arroyo, quien conoce bien el gramado del Monumental.

Cruzeiro no atraviesa un buen momento futbolístico en el Brasileirao 2026.

Once de Cruzeiro: Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo y Kaio Jorge.

Alineación de Barcelona SC vs Cruzeiro

¿Dónde ver el partido en vivo hoy?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial estará disponible en:

Televisión por cable: ESPN 2.